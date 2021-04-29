【集體回憶】觀塘裕民坊微型藝術展登場    大澳棚屋+長洲搶包山還原庶民風味 

▲ 「官塘‧傳情 微縮藝術展」重塑觀塘的街景，滿載感動回憶。（相片來源︰相關機構）

裕民坊清拆後，不少觀塘老街坊心痛記憶消逝，所謂「念念不忘，必有回響」。觀塘全新商場裕民坊「YM2」聯同「快樂微型藝術會」，將於5月1日至7月4日舉行「官塘‧傳情 微縮藝術展」，展出一共38件超精細藝術品，重塑觀塘人最有回憶的寶聲戲院、7間老小店等，以及多個充滿本土特色的場點如長洲搶包山、大澳棚屋等，滿有感動回憶。

▲ 大澳水鄉的棚屋，像真度極高。（相片來源︰相關機構）

「快樂微型藝術會」旨在透過微型藝術，把香港的生活、文化和景觀立體細緻地呈現出來。是次微型藝術展總共有38件藝術品，其中有20件是全新亮相的新作，包括觀塘區的舊貌店舖，如1.5米長的《觀塘裕民坊》《雞仔餅大王》，勾起街坊回憶的賣聲戲院，留過不少腳毛舊麥當勞等，另外還有觀塘7小店，包括《永興豆漿王》《福泰晶品》《興發生果店》《駿業士多》等，當中的「裕民坊潮菜小店」極費心神，當中有蠔仔粥，凍蟹，豬紅，筍，韭菜花，鵝片，滷水蛋等，刻畫入微而嘆為觀止。

▲ 「裕民坊潮菜小店」極費心神，當中有墨魚、紅腸、凍蟹等。（相片來源︰快樂微型藝術會fb）

▲ 觀塘的「左溝右溝果汁店」，也是靠相片還原真貌。（相片來源︰快樂微型藝術會fb）

模型均以約1: 76比例呈現出來，每件都由藝術家以舊照及資料蒐集作參考，一條街地還原觀塘舊街景，當中有霓虹燈招牌，唐樓做舊化，璀璨繁華，堪稱妙手回春。但講到香港的招牌特色，少不了「大澳棚屋」及「長洲搶包山」等場景，「快樂微型藝術會」的棚屋將這水鄉景緻神還原，連水上小艇的倒影也畫到，精緻度極高。

▲ 長洲搶包山，製作也一絲不苟。（相片來源︰相關機構）

「官塘‧傳情 微縮藝術展」

地址︰觀塘裕民坊(YM2)1樓中庭 觀塘協和街33號

日期︰5月1日至7月4日



記者︰馮柏偉