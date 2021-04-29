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【蚊叮蟲咬】港女床上發現蟲屍疑遭蚤咬　蟲害專家皮膚科醫生拆解皮膚起粒痕癢之謎

醫生診症室 13:54 2021/04/29

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蟲害專家、皮膚科醫生拆解皮膚起粒痕癢之謎。

床上見到不明蟲屍，相信對許多人來說都是惡夢。有市民日前就在網上分享恐怖經歷，指自己睡覺途中因痕癢驚醒，起身看到床上有一隻不明昆蟲的屍體，懷疑自己被蚤咬，有網民就建議事主立即求醫。

據Facebook群組「床蝨疑問及討論區」，一名市民上周三（21日）發帖，指自己最近手腳「生咗好多粒粒」，她一直以為是濕疹，直到日前睡覺途中覺得很痕癢，起身看床上就見到一隻不明蟲屍。她於是發帖問：「請問係咪蚤嚟㗎？我係咪比（畀）蚤咬？」

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群組管理員回應事主，指不明昆蟲真身應該是蟑螂（曱甴）：「係曱甴，不是蝨。睇圖似接觸性皮炎，建議盡快求醫。」有網民就問事主家中有否養貓，懷疑是經寵物帶入家中，惟事主回應自己沒有養任何寵物，並肯定睡前沒有蟲屍在床上，也很好奇睡覺途中會出現蟲屍。

香港蟲害管理學會主席陳澤森接受TOPick訪問時指，圖中的昆蟲看來不像床蚤或塵蟎等昆蟲，應該不會咬人的手腳，或導致皮膚出現紅點等，極有可能是皮膚敏感及痕癢抓痕。而從外表來看，大約是某種蟑螂的品種，但蟲屍並不完整。

陳澤森較早前表示，不潔的環境及太多家居雜物，會令蟑螂判斷這些環境適合落地生根，從此後患後窮。綜合專家意見，預防及消滅蟑螂方法如下：

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皮膚科專科醫生胡惠福受訪稱，相片中的皮膚問題似是濕疹，建議事主應求醫，並跟從醫生指示，或需要塗上潤膚霜、類固醇藥膏、口服抗組織胺藥物等進行治療。

同場加映：【誘發濕疹食物】及【紓緩濕疹食物】

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責任編輯：羅嘉欣

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