將軍澳厚德邨逾50戶單位外畫有藍色線條　居民憂屬賊人「踩線」標記

▲ 厚德邨德澤樓逾50戶單位外畫有藍色線條。

馬鞍山恒安邨上周發生入屋行劫案，引起社會關注。將軍澳厚德邨德澤樓近日亦有居民發現，門外畫有藍色線條符號，疑似賊人「踩線」標記。西貢區議員(厚德)王卓雅表示，早前到德澤樓了解，發現有逾50個單位外均有類似標記，形容數量多得不尋常，現時未知是否涉及工程留下或是匪徒「踩線」標記，已聯絡警民關係科調查。

有將軍澳居民周日於社交專頁群組反映，厚德邨德澤樓有住戶門外被畫有奇怪標記，擔心屬賊人「踩線」標記。西貢區議員王卓雅回覆查詢時指，周一曾到德澤樓了解，發現逾50個單位外均有類似標記，集中於中層單位，每層約有數個單位外都有類似標記。

她形容，標記不似網上所言「X」、「O」或是星形的疑似賊人「踩線」標記，只是藍色線條，亦無特定規律，形容「數量多得不尋常」；暫未知是否屬單位工程留下，但翻查紀錄最近的工程已涉2000年進行，故擔心屬賊人「踩線」留下的標記。

王卓雅表示，有德澤樓居民因近日恒安邨入屋行劫案，故特地留意自己單位大門而發現有關標記，其他同樣被畫有標記的住戶則不知悉標記何時出現，亦未有留意到近日有陌生人出入。

她稱，周一已聯絡當區警民關係科跟進事件，惟需待警方完成調查後，才可抹去住戶外的標記；已聯絡管理公司加強巡樓次數，並且加緊要求陌出人出入需登記，並提醒住戶提高警覺。

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記者：陳正怡