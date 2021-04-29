醫管局14間普通科門診勞動節提供服務　市民可以電話或「HA Go」App預約

▲ 14間普通科門診診所於勞動節假期（5月1日）提供服務。（資料圖片）

醫院管理局發言人今日（29日）提醒市民，醫管局將會有14間普通科門診診所於勞動節假期（5月1日）提供服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人同時提醒市民，有鑑於新冠病毒在本港的疫情反覆，市民在假日亦應繼續保持警惕，減少參與大型聚會和聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩、經常洗手及保持社交距離。此外，符合資格人士亦要及早注射新冠疫苗。



市民可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。此外，市民如在假期期間有需要領取2019冠狀病毒病測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到九間普通科門診診所。市民亦可到20個港鐵站領取樣本收集包，詳情可瀏覽網頁：www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。

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責任編輯：郭詩詩