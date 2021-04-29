▲ 油塘一間混凝土廠屢度不當運作，遭環保署拒絕續牌申請。（經濟日報資料圖片）

油塘東源街22號一間混凝土廠因屢度不當運作，更先後於2018年及2020年被環保署檢控涉嫌違反牌照條款，而今年初至今仍然發現該廠涉嫌數宗違反牌照條款個案，環保署遂於今日(29日)發出通知，拒絕其指明工序牌照續牌申請。

署方稱，過往巡查期間多次發現該混凝土廠不當運作，除多次向該廠作出勸喻和警告外，先後於2018年及2020年分別就一宗和兩宗涉嫌違反牌照條款的個案，向該廠提出檢控，其後亦被法院定罪。

而自2021年年初至今，環保署仍然發現該廠涉嫌數宗違反牌照條款的個案，正在進一步搜證和整理證據，以期提出檢控。



署方解釋，該廠過往環保表現欠佳。惟廠方未能就該申請提交足夠資料證明有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，未能符合《空氣污染管制條例》有關續牌申請的要求，署方遂決定拒絶該混凝土廠的續牌申請。

發言人表示，署方一直重視油塘區內混凝土廠的運作情況，並不斷加強巡查，以監察混凝土廠有否嚴格遵守指明工序牌照的條款，採取最好及切實可行的措施，盡量避免對附近居民造成環境滋擾。



根據《空氣污染管制條例》，有關混凝土廠可於收到署方拒絶牌照續期通知的21天內，向上訴委員會提出上訴，否則混凝土廠必須在上訴期限屆滿後，停止運作。

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責任編輯：陳正怡