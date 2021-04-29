【涉藏武器】19歲涉藏六角匙扳手等被控　警員供稱收指示理大步出即拘捕

▲ 被告鍾家軒（右）前年11月涉在行人隧道口被搜出扳手及六角匙扳手。（林欣樂攝）

前年11月理工大學一帶發生激烈衝突，19歲男生涉在行人隧道口被搜出扳手及六角匙扳手，案件今（29日）於九龍城裁判法院開審。當日執勤的防暴警供稱，警方當時禁止理大內的人離開，並指示若有人從理大步出，即以暴動罪拘捕；他案發當日發現被告從附近行人隧道跑出，制服後從背包搜出扳手等。

報稱學生的被告鍾家軒（19歲），被控1項藏有攻擊性武器，控罪指他於2019年11月18日，在尖沙咀康莊道與漆咸道交界行人隧道出口，管有1個銀色扭力扳手及1個銀色六角匙扳手。

案件今開審，警員胡景輝供稱，他於2019年11月17日身穿防暴裝執勤，當日收到的指示是理大內發生暴動，警方須在附近設立防線，禁止理大內的人離開；若有人從理大步出，即以暴動罪作出拘捕。

胡續供稱，及至翌日早上，警方於理大外設立封鎖線，理大Z座出口附近有一行人隧道，胡於約9時發現3名男子從隧道跑出，其中一人為本案被告，他身穿黑色上衣、面戴深藍色面巾、背著黑色背包。

胡稱在附近天橋喝停3人，3人則蹲下，撿起地上碎石擲向警員，胡發出警告，要求3放下碎石，胡為了保護同袍，向3人方向的地上射橡膠子彈，但3人仍未肯放下碎石，胡遂再次發射一發橡膠子彈。

胡續指，3人分開逃跑，被告向何文田方向跑，途中丟下背包，最終在樓梯底被截停，並被帶返撿回背包。胡從背包中搜出頭燈、口罩、面罩、扭力扳手、銀色六角匙扳手及打火機。胡當時問被告有否受傷，被告稱沒有，胡隨即將被告帶返警署。

裁判官裁定表證成立，被告不自辯，案件押後至7月12日續審，期間控辯雙方須提交書面陳詞。

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記者：林欣樂