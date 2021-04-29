【超自然之戀】不怕做舞台劇初哥要從頭學起　完美情人黃智雯：做最真實的自己

▲ 黃智雯5月將出演舞台劇《超自然之戀》。

黃智雯（Mandy）演戲14年，她有3個角色到今仍為觀眾津津樂道：橫蠻無理的關二嫂；敢作率直的洪美雪；三重人格的方以因。

一向喜歡循序漸進不愛用小聰明走捷徑的黃智雯，由配角一步步躋身女主角之列，於近年電視台的頒獎禮上，也總是視后寶座的頂頭大熱。

縱未成功封后，但黃智雯仍然一直默默耕耘，不驕不餒。縱然已穩坐大台女一位置，Mandy卻決心停步沉澱，增值自我踏上舞台，找回演戲中最純粹的初心。

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▲ 黃智雯隔2年再次參與舞台劇演出。（陳家瑩攝）

演藝學生的舞台初心

黃智雯因為選港姐入行，令不少人忘了她其實屬「學院派」。Mandy畢業於香港演藝學院，先後考獲舞蹈及戲劇文憑，相隔十餘年，她重遇昔日戲劇導師鄧樹榮，受對方邀請參與本地文化界盛事「法國五月」（French May）其中的舞台劇《超自然之戀》演出。

「我不當這是一個工作。去年底接到邀請，2月開始排練，短短3個月時間，當是上堂學習。以前拍完劇覺得疲倦會想回家休息，但舞台就有一種魔力，想把每分每秒都投放進去。」她說起舞台表演時的眼內有光。

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▲ 黃智雯5月將出演舞台劇《超自然之戀》。（Instagram圖片）

做運動保持狀態

雖然黃智雯演過逾40個電視劇角色，不過在舞台劇界仍屬初哥，排練時會感迷惘，亦會有疑問，故今次演出要分階段準備。她先上工作坊與不同界別的演員溝通交流，也要花時間練習跳舞，溫故知新，讓她彷彿重回學生時光。

她分享：「首先拍劇並不會花很多時間與演員溝通，也沒有老師講理論讓我思考，其次演戲的聲線及情感發放力量也不同。」

黃智雯再解釋兩個媒介的分別：「拍劇，我很熟悉鏡頭會幫助到我，但站在舞台上不同，我要帶觀眾走進台上世界，同呼同吸，不可以NG，也會很怕忘記對白，演員少，演足兩小時不能休息，但這就是Live的精髓，亦是我放假都一直運動健身的動力，確保自己隨時Ready！」

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求知若飢虛心若愚

Steve Jobs座右銘：「Stay Hungry, Stay Foolish.」（求知若飢，虛心若愚）黃智雯大概也有這態勢，談起學習與增值，她一直不甘後人，閒時鑽研陶藝及插花，工作又時刻提神要進修演技。

她笑謂自己真的很怕悶：「讀書時想放學回家又會逃學，以前有很多機會接觸演戲但不珍惜，現在就很想回到學生時代。其實學習是一件很奢侈與幸福的事，幸福是在於工作後有時未必再有動力學新事物，但我找到這一個點，而學習新知識新技能是多麼的有生命力。」

「我喜歡學新事物，也享受做學生，因為覺得思考真的好正！以前有收過舞台劇邀約，但事業前半部分都專注在電視，一定會有瓶頸位的，碰巧感覺要沉澱時就遇上舞台劇，令我可以過濾掉一些無用的事，找回對演戲的初心與熱情。」即使排練辛苦，但仍快樂着，因為她在做生命中最熱愛的事。

▲ 黃智雯閒時不斷進修學習新知識。（陳家瑩攝）

心中的完美愛情

黃智雯想起2019年曾遠赴法國進修戲劇的回憶，像是冥冥中自有安排。她喜歡法國文化，也欣賞法國人的隨性與勇於表達愛的性格，恰巧在此次演出也再次接觸上法國此地方，亦帶來戀愛的新啟發。

黃智雯在《超自然之戀》中飾演女機械人，被塑造為「完美情人」的她更慢慢有主見有想法，希望為男朋友生兒育女。

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敢於展現真我

少女時代，誰不曾為愛改變？黃智雯也自言確為順應人而變成完美情人：「以前會想在男朋友面前保持完美形象，他不想我做就不做，他想吃什麼我便陪他吃，我可以為了對方每天都吃同一間餐廳同一款食物，從不會覺得委屈，甚至會說服自己都很喜歡。」

只是每段戀愛經歷也讓人成長，她開始覺得「真實」，就是維持長遠關係最重要的橋樑：「小時候會覺得先裝一下也無所謂，但人大了心裏盼望一段長久穩定的關係，如果要一直扮，往後的30年、40年該如何是好？人是不可以為配合別人而扭曲自己的想法，所以要在他面前表現最真的一面，若接受到才可發展下去。」

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不為一時衝動生育

排練期間，黃智雯投入法國人的浪漫思想，也嚮往她們的灑脫：「角色是很勇於及主動要愛，法國人對愛及性很隨性，從不吝嗇說愛你，也樂於直接表達想法，與我的性格有點不同。初時看劇本也未必講得出口，始終亞洲人較內斂，但代入角色後就覺得這思想很好，喜歡一個人為甚麼不直接說出口？原來愛是要講出口的。」

至於生兒育女這個人生課題，雖然有拍拖9年的穩定男朋友，她卻未有心急做媽媽的衝動：「有人覺得小朋友是二人間的連結，是愛情結晶品，但對我而言就是一份責任，我是喜歡小朋友，但不能一時衝動，生育前一定要有周詳計劃才會實行。」

▲ 黃智雯現階段未考慮生兒育女。（陳家瑩攝）

服裝：alice + olivia by Stacey Bendet

記者：鄭嘉瑤、陳家瑩

同場加映：姚子羚專訪