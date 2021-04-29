逾8成半青少年曾吸食電子煙及加熱煙　學者促全面禁止新型煙草產品

▲ 港大一項最新研究指，本港25歲或以下青少年使用新型煙草產品包括電子煙及加熱煙草產品的比例創新高。（港大提供圖片）

近年十分流行電子煙及加熱煙，港大今日公布一項最新研究，指本港25歲或以下青少年使用新型煙草產品包括電子煙及加熱煙草產品的比例創新高，於2019/20年度更高達逾8成半。有學者促請立法會盡快通過政府提交有關全面禁止新型煙草產品。

「香港大學青少年戒煙熱線」（戒煙熱線）今日（29日）公布一項研究，分析青少年使用新型煙草產品的原因，訪問了485名青少年，當中逾半人表示因為好奇心，另有37.3%及21.6%人是受朋輩影響或期望利用新型煙草產品來戒煙或減少吸食香煙。

研究結果顯示，本港25歲或以下的青少年使用新型煙草產品包括電子煙及加熱煙草產品的比例創新高，於2019/20年度高達85.9%，較2017/18年度的57.4%及2018/19年度72.9%高，情況令人關注。

研究同時發現青少年吸煙者的三大健康風險行為，包括定期飲酒習慣、長期缺乏運動及濫藥，當中有65.9%青少年吸煙者有一個或以上健康風險，佔整體人數三分之二，反映健康風險行為越多的人越難戒煙。

戒煙熱線更邀請部分受訪者參加跟進訪談，受訪者普遍認為新型煙草產品較傳統煙草產品「健康」，誤以為能幫助戒煙，結果卻適得其反，變相鼓勵他們使用更多新型煙草產品。

港大醫學院護理學院副教授、港大青少年戒煙熱線計劃總監李浩祥表示，戒煙熱線除了幫助青少年吸煙者，更提供一個平台來識別及密切關注新型煙草產品對青少年的影響。他認為港府需投入更多資源以協助青少年戒煙，亦需擴展相應的戒煙項目及服務，以滿足青少年對戒煙服務不斷上升的需求，以及抗衡煙草與相關行業的市場推廣策略。

港大醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授、羅旭龢基金教授林大慶表示，是次研究結果警示了立即行動的需要，促請立法會盡快通過政府提交有關全面禁止新型煙草產品，包括電子煙及加熱煙草產品的草案。另須透過加強推廣健康生活的教育及宣傳、增加煙草稅等有效的控煙措施，務求令青少年遠離任何種類的煙草產品。

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責任編輯：郭詩詩