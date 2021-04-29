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【再工業化】科技園公司夥工總成立研發共創平台　助本港工業企業升級轉型

社會 14:52 2021/04/29

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香港科技園公司及香港工業總會今日（29日）宣布成立「研發共創平台」。（梁偉榮攝）

本港近年積極推動創科發展，當中再工業化是其中一項支柱。香港科技園公司及香港工業總會今日（29日）宣布成立「研發共創平台」，容許參與的工總會員使用科學園的工作空間，並能夠使用園區各種實驗室、增值服務等。有申請計劃的電子加工企業希望與園區內的硬件供應商合作，開發用於寵物的人工智能系統。

研發共創平台位於科學園生物資訊中心，佔地約3,500呎，提供8個工作間，每個工作間月租約1.4萬元。參與的工總會員同時可使用科學園的設施，包括共享實驗室、會議室、科技團隊支援，並與園區內1,300多間公司聯繫，並以園區公司身分申請創新科技署的「研究人才庫」，獲資助聘請研究人員。

科技園公司行政總裁黃克強表示，計劃會由科技園公司負責審批，透露現時已有7間公司正在申請。他指，參與公司必須至少有一半員工專注於研究工作，包括研究及產品開發（R&D），並是科技園4個行業包括人工智能和機械人、金融科技等，及與5個科技群組包括電子技術、綠色科技、材料與精密工程學等有關，就可以參加，科技園亦會每年評估參與企業是否有足夠投入在開發上，以商討續約。

香港工業總會主席葉中賢表示，工總研究顯示，近年港資廠商遇到中美關係、新冠肺炎等挑戰，更積極尋找出路，為工業產品增加價值和市場優勢，有57%會員有意增加科技研發上的投資，亦有37%廠商在港設立了科研團隊。他期望計劃能夠幫助廠商與創科企業緊密合作，結合工業家的產業化經驗，及園區內的新技術和應用，轉化為對社會有貢獻的經濟。

信佳國際集團有限公司為計劃參與企業之一，董事吳民卓表示，公司成立了30年，以往主要在內地設廠做電子加工，2014年起開始投入研發，「做廠只是比較價錢，但當公司有開發附加價值的產品，客戶便要考慮他廠是否能做到一樣東西，這樣公司競爭力就能增加。」

信佳國際集團有限公司董事吳民卓表示，計劃有助企業借用科學園資源，開發人工智能系統。（梁偉榮攝）

該公司現時正在開發用於寵物的面部辨識人工智能，方便獸醫辨識動物種類和查閱紀錄，例如不需要植入晶片的貓隻。吳指，他們這類老牌公司難以直接投放大量資源到開發上，必須要有成績才能繼續，計劃能夠幫助他們先在科學園設立研發團隊，借用園區的資源，包括與園區內設有服務的處理器製造商Nvidia合作，增強人工智能的運算能力，當有研究成果時就能夠進一步租用更多地方，擴大研發團隊。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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