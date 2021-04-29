【金錢帝國】與古天樂經常合作有默契　林家棟拍戲爆玻璃壓力大

▲ 林家棟為新戲《金錢帝國：追虎擒龍》接受香港開電視主播王凌燕訪問。

林家棟日前為新戲《金錢帝國：追虎擒龍》接受香港開電視主播王凌燕專訪。今次新戲雲集5位影帝，除家棟外還有古天樂、梁家輝、吳鎮宇、鄭則仕。

家棟說和古仔在片中合演廉署人員：「跟古仔合作不下20次，不過過去只演一場就收工，這次10場有9場都是跟他，所以很興奮可以盡情去玩。」提到導演許悅銘說以情侶感覺去寫兩人的兄弟情，家棟就笑說：「觀眾沒看過我覺得可以試試，出來大家又很滿意。」

家輝飾演的跛豪和鎮宇演的徐樂皆有原型人物，而家棟和古仔演的角色則是虛構，家棟說演繹上有很多空間，而他也根據童年回憶建構了角色：「小時候阿嫲帶我去飲茶，你給1、2元，就不同排隊有位子。去看醫生給工作人員紅包，她們就會給你一壺熱開水，這些都激發了我怎麼去看這件事。」

新戲由伍允龍擔任動作導演，家棟說對方給了他不少難題：「他問我可以一鏡到底嗎，我說，沒有剪接師嗎？而且要一個打五六個，還要踢對手的頭，頭要撞爆玻璃窗。我很害怕，因爲就算道具玻璃也很鋒利，他說武術演員行的，我說他行我不行，還好演員都很配合。」

家棟做演員贏影帝，做監製又贏最佳電影，近年還做編劇，家棟說只差做導演：「很多朋友鼓勵我去做，但我不是導演科，我只是用我多年有限的經驗，想試試用鏡頭講故事，所以希望遇到一個劇本，讓我想到也有高潮，我就會去試。」