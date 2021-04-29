  • 27°C
香港時間 : 2021429日 (週四) 15:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金錢帝國】與古天樂經常合作有默契　林家棟拍戲爆玻璃壓力大

娛樂 15:06 2021/04/29

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林家棟為新戲《金錢帝國：追虎擒龍》接受香港開電視主播王凌燕訪問。

林家棟日前為新戲《金錢帝國：追虎擒龍》接受香港開電視主播王凌燕專訪。今次新戲雲集5位影帝，除家棟外還有古天樂、梁家輝、吳鎮宇、鄭則仕。

家棟說和古仔在片中合演廉署人員：「跟古仔合作不下20次，不過過去只演一場就收工，這次10場有9場都是跟他，所以很興奮可以盡情去玩。」提到導演許悅銘說以情侶感覺去寫兩人的兄弟情，家棟就笑說：「觀眾沒看過我覺得可以試試，出來大家又很滿意。」

家輝飾演的跛豪和鎮宇演的徐樂皆有原型人物，而家棟和古仔演的角色則是虛構，家棟說演繹上有很多空間，而他也根據童年回憶建構了角色：「小時候阿嫲帶我去飲茶，你給1、2元，就不同排隊有位子。去看醫生給工作人員紅包，她們就會給你一壺熱開水，這些都激發了我怎麼去看這件事。」

新戲由伍允龍擔任動作導演，家棟說對方給了他不少難題：「他問我可以一鏡到底嗎，我說，沒有剪接師嗎？而且要一個打五六個，還要踢對手的頭，頭要撞爆玻璃窗。我很害怕，因爲就算道具玻璃也很鋒利，他說武術演員行的，我說他行我不行，還好演員都很配合。」

家棟做演員贏影帝，做監製又贏最佳電影，近年還做編劇，家棟說只差做導演：「很多朋友鼓勵我去做，但我不是導演科，我只是用我多年有限的經驗，想試試用鏡頭講故事，所以希望遇到一個劇本，讓我想到也有高潮，我就會去試。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀
18:20 2021/04/27
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀
【二次人生】天命之年看透生離死別　譚耀文：我的人生是滿足的
10:30 2021/04/16
【二次人生】天命之年看透生離死別　譚耀文：我的人生是滿足的
【榮升院士】歌神張學友獲演藝學院頒榮譽博士　古天樂+王祖藍齊獲榮譽院士
11:49 2021/04/17
【榮升院士】歌神張學友獲演藝學院頒榮譽博士　古天樂+王祖藍齊獲榮譽院士
林家棟 香港開電視 香港電影金像獎 家庭關係 導演 廉政公署

最高瀏覽

【涉嫌弒夫】77歲情聖富豪戀上22歲AV女優　結婚3個月暴斃疑被逼吃興奮劑
15:09 2021/04/28
【涉嫌弒夫】77歲情聖富豪戀上22歲AV女優　結婚3個月暴斃疑被逼吃興奮劑
【恨錯難返】12年前賣樓賺逾百萬後捱貴租　夫妻嘆「落錯車」每日望跌市患抑鬱離婚
13:15 2021/04/28
【恨錯難返】12年前賣樓賺逾百萬後捱貴租　夫妻嘆「落錯車」每日望跌市患抑鬱離婚
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
今日 10:28
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因