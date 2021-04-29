【DSE2021】考生稱閱讀卷整體較以往簡單　對兩篇白話文關連大感驚訝

▲ DSE中文科閱讀卷及寫作卷今日開考。(陳永康攝)

中學文憑試（DSE）俗稱「死亡之卷」中文科卷一閱讀卷，及卷二寫作卷今日（29日）開考。其中閱讀卷的2篇課外白話文篇章，首次出現日本翻譯文學，有考生認為考卷整體比以往簡單，但第二篇篇章較難理解。

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閱讀卷2篇白話文篇章，分別為作家芥川龍之介的翻譯小說《橘子》，以及台灣作家徐國能的散文《火車和橘子》。詳情即看：【下一頁】

張同學覺得今年閱讀卷比往來簡單，甲部問指定篇章的題目普遍短，而長題目亦不難，「好多唔需要諗可以背 」。對於首次考問翻譯作品，張同學說，對兩篇白話文十分相似感震驚，她說較難的題目包括解釋第二篇散文《火車和橘子》的句子寓意，她指有同學表示要思考很久，趕不及完成。

至於課外文言文篇章，張同學認為題目不難，篇章意思直白，篇幅較以為短，

易過做past papar。

秦同學認為閱讀卷第二篇散文《火車和橘子》較難，

難理解作者想表達的意思。

黃同學亦認為閱讀卷第二篇散文較難，但整體試卷比前幾年簡單。至於作文卷，他選答評論「富足物質條件有利孩子成長」的第三題，他說不同意有關句子，並引用九巴「9A狀元」車長梁領彥的例子，並舉例指孩子於艱辛環境成長會學到更多道理。

中文寫作卷問是否同意「富足的物資條件有利孩子成長」，另考以「隱藏」為題寫文。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴