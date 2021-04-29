【審計報告風波】入境處斥審計署胡亂批評執法部門　審計署今日再發聲明回應

▲ 入境處斥審計署胡亂批評執法部門，審計署今日再發聲明回應。

審計署昨日（29日）發表新一份審計報告，揭露入境處就多宗假結婚個案長期未完成處理；入境處昨晚發聲明稱，報告調者者胡亂批評執法部門，嚴重破壞入境處專業形象。審計署今（30日）再發聲明回應稱，按政府財務通告規定，當審計報告提交立法會省覽至進行公開聆訊的一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯，並避免公開反駁報告書的審計結果。

審計署發言人稱，根據政府《財務通告第2/2020號》規定，在報告書提交立法會省覽至進行公開聆訊的一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯委員會會進一步調查的事項，以確保委員會能在公平情況下順利進行公開聆訊。為此，不論是有關局長、部門首長和／或公共機構主管，還是他們的屬下人員，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果。

▲ 審計報告昨日發表，指入境處管理出生、死亡及婚姻登記的工作，有改善之處。（資料圖片）

為遵從有關規定，審計署現時不公開評論有關該審計報告書的事宜。

新一份審計報告昨日公布，指入境處轄下5間婚姻登記處，過去5年的平日使用率，都低於星期六。報告認為入境處應該考慮在佳節和吉日的周六，增加婚禮名額。

報告又發現，入境處有多宗假結婚個案長期未完結處理，截至去年12月有2,237宗未完結懷疑假結婚個案，2年或以下未完結個案佔49%達1,110宗。

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責任編輯：吳卓峰