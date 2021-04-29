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【惡頂奶奶】奶奶要求老公每周3日陪瞓　人妻難忍一舉動決心離婚

親子 16:41 2021/04/29

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奶奶要求老公每周3日陪瞓，人妻難忍一舉動決心離婚。

丈夫孝順父母當然是好事，但如果萬事都聽媽媽的話，可能會因此令老婆反感。內地一名女子原本婚後與丈夫過著幸福的二人世界，奶奶搬入同住後，各種矛盾接踵而來，女子最終因難忍奶奶過火的行為，而丈夫卻無動於衷，令她決心離婚。

據內地媒體《網易新聞》報道，一名化名小迪的女子與男友情投意合，交往2年便決定拉埋天窗過二人世界。雖然丈夫在單親家庭長大，自小與媽媽相依為命，但她毫不在意。二人婚後的生活幸福美滿，宛如熱戀中的情侶。但是，自從搬入同住後，一切都改變。

奶奶要求兒子一周陪瞓3日

奶奶搬進門後，每天板著臉，甚至覺得小迪是家中的第三者，更給她一個下馬威，對她說：

以後你老公每周一、三、五都要跟我睡。

奶奶的做法讓她百思不得其解，她隨即望向丈夫，丈夫一臉無奈，但也不敢反抗。

奶奶指責新抱為第三者

後來，奶奶未經小迪同意，隨意打開夫妻的衣櫃，尋找丈夫的睡衣，並對她表示，

以後我兒子的睡衣由我來管，今天兒子睡我房裡，你一個人睡吧！

小迪聽見後一臉錯愕，她沒想到奶奶義正詞嚴地要求將丈夫據為己有，事後丈夫表示因媽媽獨自撫養其長大成人，根本無法拒絕媽媽的要求和行為。小迪一聽感到崩潰，但仍選擇沉默。

奶奶掀開被子打兒子屁股

直到一天，小迪按照規定與丈夫同睡，奶奶竟一早擅自闖入其房間，掀開他們的被子，用手拍打丈夫的屁股，而丈夫當時僅穿內褲，行徑令她徹底崩潰。小迪立刻與奶奶理論，沒想到奶奶竟反鬧她搶走其兒子。面對日漸惡化的婆媳關係，軟弱的隊友又不敢反抗，小迪最後決定向丈夫提出離婚。

同場加映：盧宛茵做開通奶奶視新抱為好友婆媳相處零壓力

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責任編輯：王明芳
 

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