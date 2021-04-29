【謀殺女友】涉城巴逾30刀殺害女友　26歲工程師謀殺罪成囚終身

▲ 26歲工程師2017年涉於城巴以逾30刀殺害女友。

26歲工程師不滿女友參與大學迎新營，及恐怕女友舉報他以兩人性愛片段作威脅，於城巴上以利刀狂插女友逾30刀，工程師去年底被陪審團一致裁定謀殺罪成，案件押後至今（29日）午讓辯方作陳詞，以協助法官為被告撰寫呈交長期監禁刑罰覆核委員會的報告。法官今判刑時指，被告日後能否獲釋屬未知之數，但直言被告對社會是重大威脅，並依例判以被告終身監禁。

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涉案被告吳欣鍵（26歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。被告早於2020年12月經審訊後，被裁定謀殺罪成，辯方當時要求法庭將案件押後，以待辯方準備陳詞，協助法官為被告撰寫呈交長期監禁刑罰覆核委員會的報告。

辯方今陳詞時呈上5封信件，分別是由被告的父親、中學教師及被告於獄中認識的囚友等所撰寫。其中因受抑鬱症影響而誤殺母親的囚友李家輝於信中指出，他於2018年底在荔枝角收押所認識被告，當時李身受重傷，對於獄中生活亦出現適應困難，但被告卻為他提供很大幫助，並協助他康復。

而被告的父親則於信中向案中死者及其家人致歉，父親坦言他與妻子亦因本案大受影響，夫婦二人難以接受兒子剛大學畢業便干犯本案，妻子的精神健康大受打擊，亦不斷自責。

被告父親又指自己是傳統中國男人，不太懂得如何表達愛，只懂努力工作，為家人帶來穩定生活，忽略了兒子心靈上的需要。父親指被告只是用錯了方法去愛和關心他的女朋友。

法官判刑時指，事發當日被告於巴士上層取出廚刀，插向死者係頸部、胸口、背部和上肢，其中一刀更將死者的氣管幾乎完全切斷，死者大量出血，獲救時體內只剩少量血液。

法官指出，從閉路電視片段可見，被告當日與死者見面前，曾前往日本城購買一把27厘米長的廚刀，但被告卻向陪審團聲稱對此毫無印象。法官指這明顯是有預謀的行為，而且被告能順暢地從背包取出利刀刺傷死者。

法官指被告案發時僅22歲，剛從理大的土木工程學系畢業，被告又生於一個充滿愛和勤勞的家庭。辯方指輔導會對被告有幫助，而審訊期間小欖精神病院的醫生曾供稱，她診斷被告並沒有患任何精神病，亦不需向精神科求診。

法官指事件對被告和死者的家人及朋友來說，都是一個創傷。雖然法官認同被告於獄中應接受輔導，但法庭必須強調，被告於案發時並沒有患任何精神病。

法官向被告指，他日後可否獲釋重返社會，屬未知之數，法官亦認同他本性良好，但他始終無法解釋他的所作所為，法官直言他對社會是重大威脅。法官最後依例判處被告終身監禁。

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記者：楊詠渝