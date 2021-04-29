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盧慧敏愛以真面目跟朋友相處　男神Jeffrey+姜濤緋聞女友Candy分享扮靚之道

娛樂 16:42 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

盧慧敏跟魏浚笙為商場拍攝廣告片。

時代廣場找來ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》女主角盧慧敏（Amy Lo）任形象大使，並邀得12位時尚及美妝icons拍廣告短片。

當中包括歌手馮允謙、魏浚笙（Jeffrey） 、ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》女團成員之一Candy Wong（黃曦誼）、Nancy Kwai（歸南茜）、Helen So（蘇凱倫）、Boris Wong （黃浚銘）等，配上音樂表演長達 1 分鐘的手指舞蹈。
 
至於盧慧敏於廣告中做出多個趣緻的面部表情，對她來說是挑戰，她說：「我從小不善於跳舞，起初都有些擔心會不會好難，但在排舞老師的悉心指導下我好快『上手』，老師更讚我有天份呢！今個夏天，我希望有時間可以學跳舞，為自己增值。」

AmyLo拍攝廣告時要做出不同的表情。

對於美的追求，Amy會以自己最真實一面和朋友相處，說：「我崇尚自然美，以真面目和朋友相處是最舒服和最真實，我最享受跟至親好友靜處的時光。」

問到有份參演的劇集《無限斜楝有限公司》口碑不錯，Amy Lo坦言對拍劇感到非常新鮮：「我從來沒有想過有機會入演藝圈，真的在機緣下被發掘入行，畢竟演藝圈有很多新嘗試，很開心接觸新事物。」

魏浚笙獲封為ViuTV男神。

至於「Viu TV 男神」Jeffrey Ngai 笑言自己很愛購物，他說:「我與女友無分彼此，我們經常share護膚品用，這就是生活樂趣。」

此外歌手馮允謙表示今次拍攝是新嘗試，說：「我沒有跳舞底子，估不到自己一跳便愛上，現在發掘了自己另一面，我希望挑戰自己學跳舞。」

Candy Wong也有份拍攝廣告片。

另邊廂，有份演出ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》女團成員黃曦誼 、歸南茜、蘇凱倫同樣表示對美的追求很簡單，都不約而同表示跟另一半最重要相處舒服，所以最愛自然妝容。

她們異口同聲說：「令另一半看清自己，而我最愛聞對方身上的香氣，因為我覺得喜歡一個人是先從喜歡『他身上的味道』開始產生好感。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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