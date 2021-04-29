【偏心港媽】以貌取人縱壞靚細女　港媽咒醜樣大女︰嫁唔出食自己

▲ 偏心港媽以貌取人只錫靚細女，咒大女醜樣嫁不出及找不到工。

父母難免多多少少較愛錫某位仔女，可是過分偏心會影響孩子的成長。一名港女在網絡分享成長經歷，媽咪由細到大偏心長得漂亮的妹妹，相反對她尖酸刻薄。現時兩姊妹長大，2人逆轉人生，靚細妹未如媽媽期望事事如意。

靚妹妹 Vs 醜家姐

該女網民於26日（周一）在「香港討論區」，以「細妹生得靚，阿媽剩係錫佢，話我嫁唔出冇前途」為題發帖，媽媽一直將她跟少3年的妹妹比較，兩姊妹都是同一個父母所生，可是2人外貌大相逕庭。

佢就生得好靚，我就好同佢相反，生得一啲都唔靚，其實由細到大我阿媽都特別錫我細妹，永遠都係佢有新玩具，細個如果我哋兩個嘈交，我阿媽就只會打同鬧我一個 ……

言語傷害女兒

媽媽偏心細女，跟大女直說即使妹妹做錯，身為家姐都應該要忍讓，而她有感一切都是媽媽以貌取人。在她中學時期，媽媽的話更一直傷害她至今。

我阿媽當住親戚面前話我生得唔靚，第時搵鬼要，一定嫁唔出，自己食自己，仲笑住話分分鐘第時工都無人請，之後佢就話細妹就唔洗擔心啦……

當時樓主非常不開心，忍不住哭起來，媽媽見狀未有歉意，更責備及將兩姊妹加以比較，「話講吓都唔得，話我性格差，學吓細妹啦」。

兩姊妹長大人生逆轉

如今，兩姊妹已長大成人，2人的人生沒有如媽咪所預料。靚妹妹沒有一帆風順，而樓主就愛情得意，更被妹妹妒忌。樓主學識打扮 , 識到一位拍拖幾年穩定的男朋友 ，計劃結婚。

我細妹就成日因為性格公主病俾人飛 ，佢仲試過偷偷WhatsApp我男朋友，話我性格有問題，叫佢諗清楚同唔同我一齊……

家姐有感而發，希望細妹及媽咪明白內在美更勝外在美，不要以貌取人。

究竟一個人外表生成點係咪真係最重要？我都明白社會好現實，人人都鍾意靚嘢，但係內在美都好重要。

網民大鬧媽咪不識教孩子

很多網民紛紛討論有關帖文，有人安慰她不要太介懷，始終是一家人，而更多網民大鬧媽咪是一手造成細女個性差，是反面教材。點擊圖看更多留言︰

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責任編輯：王明芳