【創業追夢】3個中學同學實現童年夢想　90後港男創業開爬蟲寵物店

▲ 3位識於中學時的90後男生，畢業多年，將童年夢想實現成為職業，究竟經歷是怎樣的？

不少人工作只是為了糊口，正所謂「打份工」而已，試問有幾多人可以將童年夢想實現成為職業？3位識於中學時的90後男生，畢業後，兜兜轉轉下，於兩年前創立爬蟲專門店Art of God Exotics Services（AOG），讓更多人學懂飼養爬蟲動物的樂趣和護生的重要性。

▲ Samuel認為飼養寵物前一定要做足功課，為了要讓大家認識如何飼養爬蟲，他一早就在YouTube開設AOG Exotics Services頻道。經過年多的上載短片後，他笑言近日感到題材江郎才盡，觀眾和讀者不妨向他提出有甚麼題材可拍。（由受訪者提供）

笑言自己內向不懂應酬的Samuel，這兩年因為當了爬蟲店的老闆，經常面對顧客，加上又上載短片於YouTube內介紹如何飼養爬蟲動物，今天的他已相當健談。說到和兩位中學同學開設爬蟲店舖，其實一切源於自己由小到大對動物的熱情和喜愛。他說：

小時候的興趣就是放學後到金魚街逛過不停，家中養過狗、倉鼠和刺蝟等，當中特別對陸龜迷戀，還記得當年先斬後奏買了一隻盾臂龜和豹龜回家，哈.....可幸的是父母眼見自己從小到大喜歡動物，沒有多大反對，只提醒自己照顧牠們不可以假手於人。

不過，當時坊間正確飼養爬蟲的資料並不太多，縱使Samuel努力在網上搜尋，但以今天角度看，有不少是錯誤的資訊，在沒有飼養的經驗下，其中的一頭豹龜養不了多久。經過這事後，Samuel對自己暗暗許下諾言，日後再養任何動物，事前都要做足準備功夫，絕不可以再養死任何一隻動物。

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志同道合

畢業後，Samuel曾從事銀行業，但心不在此，有一次和同是喜愛爬蟲，在澳洲完成獸醫課程的中學同學PM閒聊。

PM忽萌奇想何不將大家小時候夢想在今天實現，開設一間以正確方法教大家飼養爬蟲動物的店舖？同時間PM又可以利用自己的專業對動物作初步評估後才正式出售，既可以累積自己的診症經驗，顧客又買得安心，加上另一位同是任職銀行的中學同學支持，3人一拍即合，Samuel辭了銀行的刻板工作，花了兩個月時間籌備，AOG正式面世。

就正如不少在香港想創業的年青人一樣，創業所面對的問題都是離不開租金，但Samuel面對的還有一個問題就是「入貨」。他說，本想租用位於金魚街的樓上舖，但租金要6位數字，根本負擔不來，所以，最初的店舖只是一間只有百多尺面積的密封樓上單位。

在入貨方面，由於店舖地方細，不敢引入太多物種。「須知道，這一門行頭很窄，作為一間新店又欠缺知名度，喜愛飼養爬蟲的人來到眼見地方淺窄和品種選擇少，很多時都會不留情面直接說『無野睇』而離開，聽到這些說話我很是氣餒，心想店舖應該捱不到半年了。」Samuel說。

但大家不要忘記AOG的其中一位老闆是獸醫呢﹗PM在店舖中出現，為顧客解答問題，甚至在店舖裏應診，一切都令店舖累積信譽和口碑。Samuel亦不示弱，開始拍攝不少飼養爬蟲動物的教學短片然後上載於YouTube，由最初在鏡頭前害羞表情生硬的小伙子，到今天口若懸河，都可見人和店都慢慢茁壯成長起來。

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護生有責

今天AOG的店舖離金魚街的不遠處，開揚的大玻璃窗單位叫不少顧客前來慢慢看過不停，幸運的是店舖沒有因為新冠疫情影響，反而更有助生意。

Samuel表示，由去年年頭開始疫情籠罩，不少人都開始work from home，父母們不想小朋友終日在家沉迷打機，都會一家大細前來購買陸龜。

「我發售前都會附上一張紙條，內容一再叮囑飼養小動物應有的責任，因為龜隻的壽命遠比貓狗更長，而且牠們不像貓狗和主人有著互動，爬蟲動物不懂得說話，所以遇上問題一定要帶牠們去看醫生﹗」不過，令Samuel感到奇怪的是，香港人就是很捨得花錢為貓狗看醫生，反而對爬蟲動物生病視而不理，他認為這是一個很錯誤的做法。「況且在我們店舖購買的動物，假若日後生病看醫生還可享有折扣呢，哈哈......」

兩年下來，AOG的生意上了軌道，亦有員工幫助，但不要以為Samuel可以靜下來，原來開設一間爬蟲店可以終日忙個不停，單是每天要為多達數百隻的陸龜逐一浸水（讓陸龜浸水方便牠們排便），加上餵食和清理缸身，Samuel說簡直年中無休，甚至遇上假期都要回店工作。

自己很喜愛去旅遊，但自從當上老闆後，就明白這份工很困身，可幸的是今天大家都沒旅行可以去，哈.....雖然我有僱用員工，但自己總是放心不下，因為數百條小生命全在我手上，這一個責任很重大。

那麼手頭上還有甚麼或大計？

Samuel說，曾經有人提議他們在港島區加開分店，因為港島區是沒有爬蟲動物店的，但他們考慮過後，覺得問題有很多，究竟選址在哪裏好呢？「畢竟大家一想到購買花鳥蟲魚，都會想到金魚街和周邊的環境，加上自己對小動物很上心，凡事都要親力親為，假若開設多一間分店，我真是分身不暇了﹗哈......但無論如何，工作上能夠做到自己最喜歡的事，這一種開心和幸福是不可以用言語來形容的。」

地址：太子道西141號長榮大廈13樓G室（5590 1729）

記者：何偉雄