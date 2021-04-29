【掌摑男童】涉掌摑小五男生致耳膜受損　男補習導師認罪判120小時服務令

▲ 被告李航疑因班內1名小五男生不停說話，又不聽從警告而掌摑對方，令他耳膜受損。（經濟日報記者攝）

補習中心中年男導師疑因班內1名小五男生不停說話，又不聽從警告而掌摑對方，令他耳膜受損，同時揭發男導師之前疑遭學生扔功課簿而以功課簿打男生面部，被告早前承認2項對所看管兒童襲擊罪，今（29日）於九龍城裁判法院被判120小時社會服務令。辯方求情時指被告因為學童操行問題，欲制止才犯案。暫委裁判官判刑時則指，會視本案為獨立事件，並會接納社會服務令報告建議判刑。

49歲被告李航，被控於2018年9月3日至2019年10月29日期間某天，以及於2019年10月30日，於油麻地興華中心內某補習中心，分別2次對男童X負有看管或照顧責任而故意襲擊X。

辯方今進一步求情時指，被告是北京大學碩士畢業生，於教育方面用心，亦會不斷改進自己，他在補習社教育超過20年，在家中亦是負責任的父親，本案是個別事件，被告因為學童操行問題，欲制止才犯案。

代表律師指，被告的社會服務令報告正面，感化官建議判80至160小時社會服務令，被告須要父兼母職，辯方希望法庭考慮在感化官的建議中輕判。

暫委裁判官鄭潤聰判刑時表示，被告家庭方面有困難，裁判官表示理解被告所面對的壓力，但提醒被告要好好處理壓力。裁判官亦表示明白學童難教，會視本案為獨立事件，並會接納報告建議，判以120小時社會服務令。

案情指，被告上課期間覺得X行為欠佳，於是摑了X一下。X右耳膜事後證實有破損，覆診後完全康復。X落口供時透露，之前補習期間，有女生將X的功課簿拋向被告，被告以功課簿打女生及X面部數下，事後女生家長不追究。

被告其後被捕，警誡下表示第2次事件中，有學生投訴X不停說話，他警告X無效，故打X面部一下作懲戒，但X避開，才誤中其耳朵。

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記者：林欣樂