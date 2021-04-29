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【能源用量】去年住宅用電量創十年新高　料跟疫情留家工作有關

社會 16:36 2021/04/29

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去年住宅用電量創十年新高，料跟疫情留家工作有關。（資料圖片）

疫情令更多人留家工作，令去年本地住宅用電量創自2010年以來新高。政府統計處今（29日）出版《香港能源統計2020年年刊》，描述香港能源的供求情況。結果顯示本地去年總用電量，較去年跌1.6%；但住宅用戶的耗電量就創逾十年新高，用電量共約46,675太焦耳。

年刊指出，本地去年總用電量約158,751太焦耳，按年下跌1.6%。當中以商業用戶的用電量最多，佔總數63.9%；其次住宅用戶，佔總數29.4%；工業用戶就佔6.7%。

本地發電廠產電方面，2020年錄126,307太焦耳，按年下跌4.8%。在過去十年，從中國內地進口電力整體呈上升趨勢，2010年至2020年間錄得20.8%增長。

至於煤氣總用量方面，2020年本地煤氣總用量27,947太焦耳，按年下跌2.7%。在2020年，按煤氣用量計算，商業用戶佔34.4%，住宅用戶煤氣用量計算佔59.7%，而工業用戶則佔5.9%。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

 

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