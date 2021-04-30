【美妝集中地】葵芳新都會廣場推「花見美肌祭」　三重優惠入手美妝產品

▲ 葵芳新都會廣場 「花見美肌祭」三重優惠大哂冷。(圖片由新都會廣場提供)

葵芳新都會廣場於5月1日至6月2日推出「花見美肌祭」，三重優惠讓大家輕鬆入手心水產品。

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「Metro Talk！ 美妝會客室」限時優惠低至6折

逢星期五及六下午1時於新都會廣場Facebook收看「美妝直播間」，獲取最新購物情報及限時優惠，當中包括：

（1）電子立減券攻略：以500積分預先換領電子立減券，再到店享高達6折優惠；

（2）美妝限時搶購推介：必搶3折CANVAS簡約遙控香薰燈套裝等；

（3）睇直播贏美妝好物：包括 LANEIGE水庫凝肌紓緩護膚旅行套裝、M.A.C水漾潤澤唇膏等。

「Beauty Station」低至半價 產品以積分＋優惠價換領

近二千份產品低至半價發售，第一階段5月7日推出美妝護膚產品及第二階段5月21日推出各款美肌電器。會員可以積分或積分加優惠價入手產品，當中包括以51折價格HK$281 加200分即可換購Thann天然東方芳香按摩組合等。會員能於The Point應用程式「Beauty Station」享受多項禮遇，邊換購產品邊儲分。

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Shopcation賺盡HK$350回贈

活動期間The Point 會員於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈指定贈券及賺取積分，最高可換領HK$350贈券。

日日扮靚賞

日期：逢星期一至五（公眾假期除外）

方法：電子消費滿HK$800獲贈HK$50美容贈券，名額每日55個

週末美妝賞

日期：逢星期六、日及公眾假期電子消費滿HK$1,500，獲贈HK$50新地商場贈券，名額每日40個。

方法：電子消費滿HK$5,000*獲贈HK$100新地商場贈券HK$150美容贈券，名額每日55個。

了解更多【按此】

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

同場加映：零失敗教煮自製3餸食譜【下一頁】

責任編輯：張懿慧