【內分泌失調】阿嬌荷爾蒙失調暴肥變腫　醫生解構7大徵狀嚴重可致不孕

▲ 阿嬌荷爾蒙失調，導致暴肥變腫。

今年40歲的鍾欣潼（阿嬌），近日參加內地真人騷被發現暴脹不少，令人憂心她的健康狀況。阿嬌的好姊妹蔡卓妍（阿Sa）就解釋，阿嬌其實是荷爾蒙失調。婦產科專科醫生方秀儀表示，生活壓力大、精神長期繃緊、睡眠不足等，都有可能影響到體內荷爾蒙，引起内分泌失調。而除了肥胖之外，荷爾蒙失調還有6大徵狀，繁忙的都市女性記得留意。

阿嬌近日參加內地節目《怦然心動20歲》，在公開的宣傳片段中，可見久未露面的阿嬌圓潤不少，身形暴脹，下巴至頸部看來浮腫，目測至少重了20至30磅，令人憂心她的健康狀況：

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阿Sa在電影《感動她77次》首映禮上解釋，阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調，其他不便多說，怕給阿嬌造成壓力。

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荷爾蒙失調等同內分泌失調

究竟荷爾蒙失調是甚麼？TOPick訪問了婦產科專科醫生方秀儀。方醫生指，內分泌系統負責調節人體的新陳代謝、生長發育、生殖衰老等。當內分泌系統出現紊亂，某種荷爾蒙水平出現異常（過多或過少），就造成內分泌失調。

由於荷爾蒙是內分泌系統裡分泌出來的，因此荷爾蒙失調其實等同內分泌失調。而內分泌是一個複雜的系統，受很多因素，如環境毒素、情緒壓力、營養、疾病、年齡增長等影響。

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方醫生表示，內分泌失調情況可引起身體不同方面的徵狀及疾病。例如多囊卵巢綜合症患者，由於長期沒有排卵、經期不規律，子宮內膜長時間被雌性激素刺激，會造成子宮內膜的增生及子宮內膜癌的風險。

此外，多囊卵巢綜合症婦女因為有胰島素抗性的關係，有較高機率發展成第二型的糖尿病，患高血壓、高血脂肪及冠心病的發病率亦比正常人高。

另外，腎上腺會分泌腎上腺素、正腎上腺素、皮質醇等等的荷爾蒙，如分泌太高可致心跳加快、高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病。

至於缺乏雌激素，則會有更年期問題，卵巢容易早衰，引起骨質疏鬆、不孕問題。

都市人生活忙碌、壓力過大，隨時增加荷爾蒙失調風險，點擊睇5類高危因素：

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在醫治方面，方醫生稱，主要以荷爾蒙治療來保持荷爾蒙在正常水平，以及調整經期。另外，均衡飲食、適量運動、保持正常體重、作息定時、保持心情愉快，亦有助維持荷爾蒙於正常水平。

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責任編輯：羅嘉欣