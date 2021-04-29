【觀塘裕民坊】觀塘裕民坊「YM²」舉行藝術展　借微型藝術重塑昔日觀塘面貌

▲ 「官塘•傳情 微縮藝術展」由5月1日起，在裕民坊商場「YM²」舉行（程志遠攝）

觀塘裕民坊自50年代起發展蓬勃，更有著無數的集體回憶。直至1998年，市建局提出觀塘市中心重建計劃，事至今日裕民坊已經拆卸及進行重建，並搖身一變以全新面貌視人。作為無數集體回憶的集中地，裕民坊商場「YM²」聯同「快樂微型藝術會」將於下月1日起至7月4日舉行「官塘•傳情 微縮藝術展」，展出一共38件超精細藝術品，當中包括為是次展覽的大型主題作品《觀塘裕民坊》，另外亦有重塑觀塘人最有回憶的七間昔日裕民坊老店，希望參加者一同感受新舊交融的觀塘。

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展覽的主題作品《觀塘裕民坊》可算是展覽中最為觸目的作品之一，聚焦觀塘的核心地帶，涵蓋多棟標誌性建築物及地標，如裕民坊大廈、裕華大廈等，另有裕民坊寶聲戲院一帶及小巴、巴士站。藝術家作品加入自己的回憶及感受，將腦海中的觀塘面貌以微縮藝術呈現觀眾，當中包括其中一名製作《觀塘裕民坊》的藝術家蔡壁龍（Ian）過去曾到位於裕民坊外賣餐廳「麥當勞」樓下的「凌記書店」租小說，因此特別將當年的回憶全數反映在作品上。

藝術家亦透過參考舊時相片，把八十、九十年代的寶聲戲院重現眼前，再加入大量霓虹燈招牌，重塑昔日觀塘面貌。為了讓更多標誌性的店舖能出現在作品之中，藝術家突破時代及地域限制，把不同年代的裕民坊融合在一起，例如東苑酒樓、麥當勞、天然酒樓、同樂酒樓等。同時間，為加強作品的效果及引起市民共嗚，藝術家團隊找來裕民坊街坊進行深度訪問，加強藝術品的深度，冀可將整個裕民坊更鉅細無遺呈現公眾。

此外，《觀塘裕民坊》加入了六個AR擴增實景效果，市民可透過手機或平板電腦看到煙花和飛船在「觀塘上空」出現、曾居於觀塘翠屏邨的已故「九龍皇帝」曾灶財先生在牆上大筆揮毫，以及昔日小巴站和馬路上車水馬龍的盛景。市民更可以下載特定流動應用程式，或利用現場設置的平板電腦將自己變身成寶聲戲院海報上的電影明星。

除了大型主題作品《觀塘裕民坊》外，藝術家亦以微縮藝術展示七間昔日裕民坊老店，包括《永興豆漿王》、《雞仔餅大王》、《福泰晶品》、《興發生果店》、《駿業士多》、《左溝右溝果汁店》及《裕民坊鞋店》，每一間店舖在觀塘扎根多年，見證時代的變遷，經歷著觀塘不同的時代。

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其中，《福泰晶品》屹立觀塘數十載，店舖雖小，但服務及珠寶種類很多元化，更提供鑽石首飾及玉器的設計、製作、翻新等，最重要是見證不少街坊的人生大事。創作這個作品的藝術家楊瑞蓮表示，過去自己主力製作食品類的微縮作品，因此今次是一個挑戰。她續指，知道到《福泰晶品》開業十多年，亦凝聚著一眾老街坊，而為了重現珠寶的色澤光芒，因此她先研究玉器的製作，再用樹脂黏土和水晶膠捏成，模擬美玉的晶瑩通透。她表示，最困難的地方是做吊墜，只有3mm大小，因此需要逐針雕刻花紋。

另外，製作《裕民坊鞋店》的藝術家李來有則表示，利用七彩繽紛的皮革、布和塑膠等，親手製作近二百雙鞋，款式多姿多彩，「無一對是重覆」。

「快樂微型藝術會」會長兼展覽負責人潘麗瓊指，裕民坊商場「YM²」希望將昔日觀塘再次呈現在觀眾面前，同時將此傳承及教育下一代，因此去年開始雙方便進行傾談及合作，並今年開始進行資料搜集及製作。她表示，希望透過作品將昔日觀塘的故事以立體的方式呈現出來，體驗到昔日市民的生活。對於社會有聲音表示應要保留裕民坊及停止拆卸，她表示理解，亦提到藝術家製作時的心情很複雜，但同時明白到觀塘已是一個失修的舊區，故認為不應「攬住一舊舊野唔郁，而應該諗下點做」，因此作為藝術家的角色是以藝術的方法進行保育及保存，所以用微縮藝術的方法一方面可以以立體的方式呈現，亦可讓市民「慢慢圇」。

展覽除了展示裕民坊相關作品外，亦包括首次展出、以觀塘秀茂坪屋村為背景的《添記文具》、擺放着滷味、粿品等的平民食店《觀塘潮州打冷》、國家級非物質文化遺產太平清醮中最為矚目的《長洲搶包山》、不少香港電影取景地《中國冰室》、參照街坊老餅家創作的《金記餅家》、香港一級歷史建築《藍屋》等。展覽以小寫大，展示香港大都會的城巿特色。

「官塘•傳情 微縮藝術展」詳情： 日期：2021年5月1日至7月4日 時間：上午10時至晚上10時 地點：裕民坊商場「YM²」1樓中庭及裕民里 費用：全免 活動包括：「街坊話當年」導賞團、DIY微縮模型工作坊（點心首飾、街頭小食、菜餐廳早餐、黯然銷魂煲仔飯）、消費獎賞 詳情可瀏覽裕民坊網頁

同場加映，地理X歷史小知識：「觀塘」與「官塘」

觀塘與官塘，代表著同一個地方，但代表著不同的時代。觀塘的命名可追溯至宋朝，最初這個地方為鹽場，而鹽對當時的政府而言可算極其重要，因鹽稅是政府重要收入來源之一，當時亦稱為「官富場」。因此，相傳「官塘」的命名其中一個說法是因造鹽的方法是引入海水曬鹽，因看似池塘的原故，所以稱為「官塘」；另有說法在1841年清英戰爭前地方為「官方停船區」，並在1866年的《新安縣全圖》，在牛頭角與茶果嶺之間的海旁鄉村，寫為「官璫」，同期的《廣東水師營官兵駐房圖》則有「官檔」之名，取其諧音後便成「官塘」。及至1953年，政府在官塘進行發展時才把該區易名為「觀塘」。

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記者：曾卓鋒