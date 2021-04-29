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畢仲明接替冼博崙獲委任為競委會行政總裁　下周一履新任期3年

社會 17:01 2021/04/29

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競委會新任行政總裁將由畢仲明接任，成首位本地行政總裁。（經濟日報資料圖片）

競爭事務委員會行政總裁冼博崙去年9月任期屆滿後將不會尋求續約，惟同意延長任期至2021年3月。競委會今日公布下任行政總裁將由畢仲明接任，下周一(3日)履新，任期3年，競委會首位本地行政總裁。主席陳家殷形容畢仲明擁有卓越的領導才能，相信可帶領競委會的行政團隊，透過執法、提供政策意見和倡導工作，繼續履行競委會維護香港市場競爭的任務。

競爭事務委員會行政總裁冼博崙去年公布離任後，競委會隨後展開全球招聘，今日公布將由高級行政總監畢仲明接任。畢仲明2015年4月加入競委會擔任行政總監（機構事務及公共事務），翌年7月獲委任為高級行政總監，負責提供政策意見、倡導及機構事務的工作。自冼博崙離任後，畢仲明一直履行經轉授的行政總裁權責。

競委會主席陳家殷形容，畢仲明過去6年對競委會多方面的工作貢獻良多，擁有卓越的領導才能、在競爭事務上建立穩固國際網絡，同時亦十分熟悉競委會的運作，並對於如何在香港推動競爭法及競爭政策經驗豐富；又相信畢能帶領競委會團隊，透過執法、提供政策意見和倡導工作，繼續履行競委會維護香港市場競爭的任務。

畢仲明表示，對獲委任感到非常榮幸，期待於新崗位上與主席及各委員緊密合作，以推動平等的營商環境，為香港社會帶來裨益為目標，進一步作出貢獻。

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責任編輯：陳正怡

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