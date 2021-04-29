【DSE2021】中文科教師指考題涉翻譯文學反映選材趨多元　文章「翻譯功夫不錯」內容淺白易理解　

▲ 張珉聰指，閱讀卷乙部考題首次出現翻譯文學，兩篇文章淺白。（陳永康攝）

中學文憑試（DSE）今日（29日）考中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷，首次以翻譯作品出題，有中文科老師指兩篇課外白話文文章淺白，考生應能理解文章立意，但題目卻不淺，部分題目需綜合文章內容及理解文章主旨才可回答。

中文閱讀卷首現日本翻譯文學，考問芥川龍之介《橘子》再引徐國能作品，詳情即看：【下一頁】

教協理事、中文科教師張珉聰指，閱讀卷乙部考題首次出現翻譯文學，亦是首次課外第二篇白話文直接回應第一篇文章，相信是考評局取材趨多元化，他指中文選修單元亦包括翻譯文學，而它本身亦有文學價值，認為考評局取材合理，「如出多幾年的考卷都是以前的出題方向，都出到好悶，內容亦會太單一」，估計將來亦會再出現翻譯文學的考題。他又說，今次選材是四平八穩，文章立意是講述人性美好，而第二篇為第一篇之補充，相信是為了深化考生對文章的理解。張珉聰認為兩篇文章淺白， 惟考生見到不熟識的作家可能會「怯」，但作品翻譯功夫不錯，文章內容應不難理解。而第二篇台灣作家徐國能散文《火車和橘子》的內容與第一篇有很大關連，在第一篇打好基礎，考生於作答第二篇題目時理應更易找到重點。

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張珉聰認為，兩篇白話文文章雖較易理解，但題目卻不淺。他舉例，第9題要求考生寫出作者透過不同片段凸顯文中小姑娘的形象，每分題答案不多於4個字，張珉聰指考生需透過上文下理推敲，亦要理解文章主旨才可得出答案。另外，張珉聰指，第16題要求考生綜合兩篇文章，分析第二篇作者收結全文的句子有何深意，此題是用作分考生高下，考生要掌握兩篇文章重點，又要扣連題眼，難度較高。

至於課外文言文部分，張珉聰指今年第一次沒有出語譯題和問及字詞意思，改成出選擇題涉及文言文「一詞多義」的概念，認為如考生不懂解釋其中一選項的意思就會驚，反映選擇題都會高難度。

對於甲部指定篇章，張珉聰指題目簡單直接，出題較多的《逍遙遊》選擇題已佔8分，題目沒有陷阱，多數圍繞文章主旨，又指部分題目是「送分」，例如要考生背誦《論孝、論仁、論君子》的一句子；問及《念奴嬌．赤壁懷古》中「江月」及「江水」的意象，相信大部分教師都有教過，。張珉聰形容是「天道酬勤」，笑稱如如考生不合格，多數都是沒有好好溫習。

另外卷二作文卷，張珉聰表示題目淺，相信學生一定識解題，暫時較多考生反映選擇了題一記敍抒情文，但擔心學生「流水賬式作文」，只寫友情令文章立意低，沒有表現出高層次品德情義，雖容易合格但難取高分。至於題2以「隱藏」為題作文,，張珉聰認為寫成記敍抒情或議論文皆可接受，重點是要寫出「隱藏」的意義。對於題3的議論文，張珉聰指考生最重要緊扣「富足的物質條件」，相信論點多理據足都易取高分。

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記者：黃悅晴