【超市大搜查】蚊蠓叮咬痕癢難當　12款蚊怕水驅蚊劑成分逐個捉

▲ 蚊蠓叮咬痕癢難當，12款蚊怕水驅蚊劑成分逐個捉。

夏天為大地帶來蚊患，最令父母頭痕的莫過於「蚊」和「蠓」等昆蟲，帶小朋友到戶外遊玩時最怕「蚊蠓搞到周身痕」。因此，不少家長會帶備驅蚊劑、蚊拍水傍身。現時市面有各式各樣的驅蚊劑，其中最常見及最有效的防蚊成分為避蚊胺（DEET），另外茄紅素、埃卡瑞丁（Picaridin）或埃卡瑞丁（icaridin）亦是美國疾病控制與預防中心評為有效驅蚊的成分。

TOPick搜羅了市面上常見驅蚊劑，根據包裝標籤所列，比拼各款產品的成分：

產品 DEET（避蚊胺） 主要成分 效能 有效小時 歐護防蚊液 25% DEET 驅蚊、壁蝨、蠓、蚋、沙蚤 8 OFF! 歐護蘆薈防蚊液 Kids 7% DEET 驅蚊 N/A 索菲驅蚊噴霧 13% DEET 驅蚊 8 佩氏驅蚊爽噴霧 X 歐洲野紅茄提取物IBI-246 驅蚊、蠓、蚤、蟎 12 Aerogard 無味強效驅蚊霧 X 派卡瑞丁92.8g/l 驅蚊、蒼蠅 4 曼秀雷敦Mentholatum 低敏驅蚊乳液 X 派卡瑞丁 驅蚊、蠓、蚤、蟎 6 曼秀雷敦Mentholatum 強效驅蚊噴霧 X 派卡瑞丁 驅蚊、蠓、蚤、蟎 10 Mosquitmed驅蚊噴霧 X 埃卡瑞丁 25% 驅蚊、蠓、蜱 12 OFF! 歐護 佳兒護植物防蚊噴霧 X PMD 10% 驅蚊 N/A 日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧 X PMD/Citrepel 75% 驅蚊、蠓、蜱、蠅、蚋 8 Alfresco英國草本防蚊露 X 天然草本精華油 驅蚊 N/A Simply Living驅蚊噴霧 X 香茅油、檸檬尤加利油 驅蚊、蝨 8

DEET最有效防蚊 但刺激性高

1. 避蚊胺（簡稱DEET）：使用高濃度的避蚊胺產品或接觸過量避蚊胺，可能引致皮疹、水泡及令皮膚及黏膜受刺激，尤其用於兒童身上。

表中列舉的防蚊產品中有3款含DEET（避蚊胺），當中包括「歐護防蚊液」和「OFF! 歐護蘆薈防蚊液 Kids」及「索菲驅蚊噴霧」，其DEET濃度分別為25%、7%及13%。

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皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，DEET是現時醫學上最有效的防蚊成分，因它可擾亂蚊蟲對人體的感覺。陳厚毅引述美國疾控中心研究指，DEET適用於成人及2個月大或以上的幼童，12歲或以下兒童應使用DEET濃度低於10%的產品。以「歐護防蚊液」及「索菲驅蚊噴霧」為例，其DEET濃度達25%及13%，則不適合兒童使用。

陳厚毅醫生表示，DEET氣味濃烈，有一定刺激性，如使用濃度過高，有機會令眼睛腫痛及令人頭痛、氣管收窄，甚至出現抽搐和昏迷等問題。不過，陳醫生強調此類個案在本港絕無僅有，毋須過分擔心。

茄紅素、埃卡瑞丁刺激性較低

2. 派卡瑞丁（picaridin）/埃卡瑞丁（icaridin）：含20%派卡瑞丁的驅蚊產品，可能會刺激眼睛。

埃卡瑞丁（Icaridin），別名派卡瑞丁（Picaridin），是美國疾控中心評為除了DEET外最有效的驅蚊成分。從評測的樣品中可見，「曼秀雷敦強效驅蚊噴霧」、「曼秀雷敦Mentholatum 低敏驅蚊乳液」、「Mosquitmed驅蚊噴霧」及「Aerogard 無味強效驅蚊霧」，4款驅蚊劑以埃卡瑞丁作為主要成分。

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而茄紅素亦是有效防蚊成分，學名為「野紅茄提取物」，它能干擾蚊蟲辨認人體散發出來的二氧化碳，從而使蚊蟲遠離人體，達到驅蚊的作用。其中「珮氏驅蚊爽噴霧」標示含野紅茄提取物IBI-246，有效驅趕蚊蟲。

▲ 佩氏驅蚊爽噴霧。（截圖）

陳厚毅指出，茄紅素和埃卡瑞丁無刺激性氣味，較少出現嚴重敏感症狀，因此無濃度之分，亦沒有使用年齡限制或建議，與DEET一樣，到戶外時塗一次已足夠。防蚊效果雖較DEET稍遜，但在香港戶外使用已足夠。

精華油成分天然但或會引致皮膚過敏

此外，陳厚毅指出，香茅油、檸檬桉及藍膠桉也是常見的防蚊成分，這些成分相對天然、安全。從評測的樣品中可見，「Alfresco英國草本防蚊露」和「Simply Living驅蚊噴霧」則含有天然草本精華油、香茅油或檸檬尤加利油。當中，精油或會輕度刺激皮膚、眼睛、喉嚨，引致咳嗽，長期或頻繁接觸，可能會引致皮膚過敏，加拿大政府認為不應用於嬰幼兒。

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若產品含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、對-薄荷烷-3,8二醇（PMD），可能會刺激眼睛，但同樣較為安全。從評測的樣品中可見，「OFF! 歐護 佳兒護植物防蚊噴霧」及「日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧」含有PMD，相對較為安全。

兒童使用驅蚊劑小貼士

陳醫生提醒，兒童應避免直接噴用DEET驅蚊劑，以免噴灑時誤入口鼻或眼睛。他建議家長可先把DEET產品噴於手部，再塗在小朋友的皮膚或衣物上，到戶外時塗一次已足夠，毋須補塗。

若小朋友皮膚較脆弱敏感，或有濕疹問題，使用驅蚊劑時建議先塗在小範圍測試，若出現痕癢等症狀，應立刻用水沖洗。

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責任編輯：梁節儀

