【明星理財】關之琳逾6千萬賣樓帳面賺900萬　大美人持多個物業身家5億

▲ 關之琳沽出物業。

有「大美人」之稱的關之琳，同時是圈中知名富婆，多年來持有不少優質物業。近日市場消息指關之琳剛以6,300萬沽出灣仔星域軒複式單位，持貨4年帳面勁賺900萬，可見「大美人」的投資眼光絕對精明。

據地產代理透露，近日灣仔星域軒1座複式B室，早前以6,500萬放盤，最終以6,300萬售出，呎價41,722元，創屋苑呎價新高紀錄。

▲ 關之琳是圈中富婆。(取自IG)

該單位實用面積1,510平方呎，屬於複式3房間隔，據知原業主名字為關家慧（Rosamund ），即關之琳的原名。關之琳於2017年以5,400萬購入物業，持貨約4年，一直以約月租10萬放租，現時沽出物業，帳面獲利900萬元。

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自住1.5億元豪宅

80、90年代拍《夏日福星》、《黃飛鴻》等賣座電影的關之琳，2005年開始淡出幕前，並漸涉足房地產項目，2007年曾斥資1.13億港元購入淺水灣的獨立豪宅The Nautilus，至2010年房價已經上漲一倍。

另外，於2017年又傳以逾億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣，同年並以以5,400萬購入灣仔星域軒。另計其他物業等資產，估計關之琳身家超過5億港元。

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而關之琳自住的半山豪宅地利根德閣，現市值約1.5億，早前她拍攝TVB節目，曾公開其3,000呎大宅，家中除有落地大玻璃飽覽海景，另外又把三間房打通成開闊的化妝間和衣帽間，她更指每處的燈光色調都是請風水大師設計，極盡奢華。

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她又曾在社交平台發布在家中豪華大廳欣賞雙彩虹的照片，客廳大窗可望俯瞰半山的美景，豪華大廳還有大理石餐桌，關之琳常在此招待親友食飯歎紅酒。

參予拍攝節目的風水師李居明也指出，關之琳豪宅就如一間風水教室，透過大窗可以俯視香港龍脈。

同場加映：黃智雯訪問