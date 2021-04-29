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【酒吧重開】業界料今日約8成酒吧復業　斥政府推卸「谷針」責任

社會 17:30 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

酒吧業協會主席錢雋永（右）示範使用驗證二維碼掃描器。（陳永康攝）

酒吧、卡拉OK等場所，如果所有員工顧客已至少接種第一劑疫苗，及訪客均使用安心出行，最快今日（29日）可以重開，營業時間至凌晨2時，顧客人數上限為五成。香港酒吧業協會預計，今日會有約8成酒吧復業，但預計生意只能回復1成，又批評政府將鼓勵打針的責任轉嫁酒吧業。

酒吧業協會主席錢雋永表示，政府推行政策時無考慮過酒吧生存問題，為求「谷針」要求員工客人接種疫苗才能營業「大石砸死蟹」，估計會有8成酒吧復業，餘下或因未有員工接種疫苗而未能重開。他推算，目前業界有一半員工未打針，當中3成人是拒絕接種，「如果佢哋唔打針唔返得工，可唔可以炒佢？會唔會告返我轉頭？」形容僱主處理兩難局面，批評政府推卸責任，覺得「一肚氣」。

錢雋永又指，政府供業界查核客人針卡記錄的應用程式暫只適用於Android系，質疑使用其他系統的業界是否無法復業。 而業界逼於無奈下唯有自救，會向顧客免費派100元現金券及送戲票，鼓勵市民接種疫苗後到酒吧消費，暫時約有100間酒吧參與。

尖沙咀酒吧負責人陳先生表示，由於員工最快明天才接種疫苗，故最快明天才可復業。他坦言，目前對生意持觀望態度，估計只有以往1成生意，「客人唔會為咗要嚟飲酒而打針」，而其酒吧約20名員工，僅8人表示願意接種疫苗，他指已推出誘因鼓勵員工接種，例如派1000元津貼，但反應不彰，「佢哋唔係因為金錢問題而唔打」。

酒吧業界將送出100元現金券，鼓勵市民打針後到酒吧消費。(陳永康攝)

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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