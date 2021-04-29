【超市大搜查】醫生教睇成分揀合適蚊怕水　28款驅蚊劑成分+效能大比拼【附名單】

▲ 28款驅蚊劑成分+效能大比拼【附名單】

天氣轉熱昆蟲開始出沒，是時候要準備驅蚊用品。市面各式各樣驅蚊劑，到底應如何選擇？台灣兒科醫生徐嘉賢在Facebook專頁教大家分辨不同類型的驅蚊劑，當中提到有3種驅蚊成分較為有效：DEET、Picaridin、IR3535。

TOPick整合徐嘉賢醫生對驅蚊劑的成分建議，及2020年本港消委會報道的69款天然及化學驅蚊產品，按成分為相關產品作分類。

徐醫生指，目前有3種驅蚊成分較為有效：DEET、Picaridin、IR3535。

DEET

徐醫生表示，DEET被污名化太久，其實很有效，並非不能使用，只是要注意濃度。他建議，兒童使用的話，DEET濃度為10至30%。成人的話，濃度為50%。小於兩個月以下的嬰兒，不能使用。

不過本港衞生防護中心建議，兒童應盡量使用較低濃度的DEET，上限為10%。且6個月以下嬰兒不應使用含DEET的驅蚊劑。但如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，2個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。

DEET濃度<10%、適合兒童使用的驅蚊產品：

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DEET濃度<50%、適合成人使用的驅蚊產品：

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Picaridin濃度愈高、時效愈長

徐醫生指，Picaridin在醫學上也是證實有效的驅蚊蟲劑，特點是十分安全，皮膚刺激性低，不會破壞衣服及塑膠，禁忌少。研究發現Picaridin 19%的效果，就等同於DEET的驅蚊效果。濃度一般為5%至20%，濃度愈高、時效愈長。

含Picaridin的驅蚊劑：

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IR3535

徐醫生稱IR3535較為安全，美國疾病控制局列為孕婦及兒童適用，且可塗抹於皮膚，但不能接近眼睛。效果與Picaridin相約。

含IR3535的驅蚊劑：

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3個成分屬殺蟲劑非驅蟲劑：

徐醫生提醒，市面上含「Permethrin百滅靈」、「Pyrethins 除蟲菊酯（天然）」、「Metoflurin」的產品，其實是殺蟲劑insecticide，並非驅蟲劑repellent。其毒性會更強，所以不能塗在皮膚，但可塗在衣服上。

另外其洐生出來的其他化學品，雖然效果很長，但毒性也相對較強（如：神經毒性）。所以徐醫生建議，回到室內衣服要洗多幾次才安全。

現在市面上有很多標榜效果很長的，那麼一定很強很濃，家有兒童要特別小心使用，不太建議用在室內及兒童附近。

「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」內容獲授權使用。

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責任編輯：楊宛茜