【勤奮女兒】從未補習卻愛補充練習積極考試　鄧一君靠一招輕鬆激勵女兒自律讀書

▲ 鄧一君毋須做虎爸，都有方法輕鬆教女自律讀書。

9歲童星出身的鄧一君10多年前為成家立室，毅然放棄20年星途，轉行做保險業由零開始，他努力增值自己建立事業，並娶妻誕下一女。如今女兒轉眼間已12歲讀傳統英中，聽教聽話十分自律。惟一君最感頭痛的是，女兒常嚷著要「補充練習無間做」，令他感到懊惱。

當年青澀的「香蕉仔」已經熟透，44歲的鄧一君坦言，女兒令他變得成熟穩重、EQ高，教女也愈來愈有耐性。他慶幸女兒是一個上進、勤力、積極的人，現時很用心去適應全新學習環境。

▲ 鄧一君與女兒的相處是亦師亦友。（受訪者提供相片）

喜歡傳統英中具挑戰性

獨女鄧頌情（Kristen）一直以來讀書成績不俗，小學時期經常名列前矛。今學年她升讀傳統英文中學中一，被分到精英班，一君稱女兒最不習慣是多了很多科目，以前只有中英數常4科為主，而且新學校的學術程度很高，對學生品德要求也高。

不過，一君從不擔心女兒會怕辛苦，反之女兒喜歡學校有挑戰性，「她告訴我可以在學校挑戰自己學習更多，太輕鬆的學校她反而不喜歡。」

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自訂考試溫習時間表

女兒的性格積極向上，不斷挑戰自我。她與很多學生相反，喜歡做功課有考試，從考試分數知道自己的程度。為了好好應試，她從小學三年級開始，已懂得為自己計劃測驗考試前的溫習時間表，用人手畫個excel表出來，寫明每天要溫習的科目，最後統計每科溫習日數。一君解釋︰

她想某一科考得更好，就會安排較多日子去溫習那一科，例如中文溫習7日、英文溫習12日，好有計劃及系統的。

一君笑言是女兒某天忽然自行計劃起來，從來沒有教導她，「當我發現後馬上讚她做得好，如是者她就年年有這個溫習計劃。」

▲ 女兒踏入青春期，一君坦言女兒較以前少說話，喜歡有自己空間。（受訪者提供相片）

要求爸爸買高難度練習

由於女兒自律溫習做功課取得好成績，暫毋須補習，更在溫習時間表以外，能抽空做額外補充練習。別以為是父母強加於女兒身上，查實是女兒主動提出要挑戰自己，著爸爸購買補充練習給她，反而令一君感到苦惱。

我當然欣賞她的好學態度，但我買完不久她就好快做完，我又要再買，還要求我買些難度更高的，之前那些太容易……女兒開到聲，不買練習給她好殘忍，當幫人囉！

▲ 鄧一君常被女兒要求去買高難度補充練習，選購時都感到懊惱。（湯炳強攝）

父母如何選購難度較高的練習？一君坦言不太懂得，都是落樓下書局買，「見封面好像很難就買，哈哈！」他認為難度深淺並非最重要，其實做練習的意義不在於練習本身，而是讓孩子習慣理解題目及保持狀態。

這是很重要的，狀態好時很多題目都識答，狀態不好你明明識答都會答錯。

TOPick曾訪問補充練習出版社，教家長如何選購適合子女的補充練習。牛津大學出版社副編務總監劉偉成博士表示，很多家長追求有模擬答案（Model Answers）方便核對，但劉博士稱設有開放式問題（Open-ended Questions）較理想，能引導孩子思考，亦不應盲目陷入操練文化。

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從女兒喜好中灌輸讀書價值

多年來一君都被女兒「扭買練習」，絕少扭買玩具，她大部分玩具都是別人送贈的，而她最大件玩具就是爸爸本人。一君笑稱女兒最喜歡視他如公仔般玩弄，「搞下我個頭、捏下我膊頭。」女兒對於玩耍好易滿足，小時候找些廁紙、爛膠袋，都可與爸爸大玩特玩。

能夠讓女兒自小懂得自律學習，又毋須做虎爸，一君成功做到亦師亦友的角色，他的教養重點是要從女兒喜歡的事物中，灌輸做人的道理，並讓她盡早明白讀書價值。例如女兒喜歡食雪糕，一君就順水推舟，以食雪糕作女兒的學習推動力。

我說︰阿女，世上有很多不同類型的雪糕都好好食，你從未食過的，你想食勻全世界最好食的雪糕嗎？她說︰當然想啦！我說只要你俾心機讀書，將來就能找一份理想的工作，有理想的收入，還有財務及時間的自由，你就可以食盡天下間最好食的雪糕了。

▲ 鄧一君十多年前為成家立室，毅然放棄20年星途轉行做保險業，如今事業有成。（林綺虹攝）

盼做建築師發揮所長

他笑言這當然只能「呃細路」，但女兒小時候聽過後，就自小定下這個夢想，明白讀書的價值是甚麼。至現在，她的志願不再是做「雪糕食神」，而是希望成為一名建築師，覺得自己在畫畫及數學方面有潛質，做建築師能發揮所長。一君對此十分贊成，慶幸女兒從沒提出過「我的志願」是拍戲。

千萬不要拍戲，會害人一世，當然有人拍戲好成功，但成功與否取決於很多因素，勤力不一定會成功，即使女兒提出我都未必會支持。

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記者︰林綺玲

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