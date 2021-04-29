【尖子透視】會考失意發奮苦讀成工程博士 勵志女生：找到目標比分數更重要

▲ Bobo現時已完成博士學位。

成績未必等於一切，吳銘心（Bobo）當年失落於會考的女生，但她憑著努力和專業知識，不單在英國完成博士學位，更成為屋宇裝備工程師，現於英國巿政府擔任能源策劃主任，協助推動當地節能減耗、再生能源應用等環保政策。

於英國發展並晉身能源界專才，Bobo可謂走過一段漫長的奮鬥路。失落於中學會考後，Bobo本想重讀，幸得家人給予空間讓她按興趣選科，遂報讀IVE基礎課程文憑（工程）。DSE即將放榜，每年都總會有人歡喜有人愁，她以過來人的經驗勉勵現屆DSE考生：

考試是整個學習過程中必經階段之一，分數在於顯示自己學習的強項或弱點，更重要的是從中了解自己的志趣與能力，找到明確的目標，這對於學業甚至將來人生發展，比起成績表上分數更為重要。

她強調，同學們多嘗試在不同的環境和模式學習，多鑽研有興趣的科目，這些學習經驗點滴累積起來，將構成日後發展方向。

家人予空間按興趣選科

回憶於IVE時的學習經歷，她言談因興趣驅動令自己更有動力讀書：「在IVE修讀工程學科時，與中學的學習模式很不同，課程內容應用和實務性也很強。在興趣驅使下，讀書亦更起勁。」

及後，Bobo以卓越成績修畢IVE屋宇裝備工程學高級文憑，並獲頒賀維雅基金會獎學金，負笈英國諾桑比亞大學升讀工程工學士學位課程，再修讀博士學位課程，同時兼任大學講師，並進行有關地熱能的研究。她的研究工作更獲巿政府青睞。

「目前全球的碳排放及環境污染問題嚴重，若不減排節能，地球的未來岌岌可危。」這便是Bobo工作的推動力，她現為英國特許屋宇設備工程師學會（The Chartered Institution of Building Services Engineers）特許屋宇裝備工程師，居於英格蘭東北部，擔任巿政府的能源策劃主任（Energy Conservation and Strategy Officer）。

留英推動建築物節源

她指出，英國政府制訂了長遠減能方案，希望透過利用再生能源如地熱能、太陽能、風能等，達致2050年的長遠減碳目標。而Bobo現時的工作主要制定提升建築物能源效益的措施，其中一個項目便是將市中心的市政大樓、醫院、圖書館、公共住宅等十多棟公共建築物的能源，改由再生能源中心供應。再生能源中心利用水源熱泵、太陽能板和熱電系統發電，有助減低能源消耗。

除策動較大規模的節能措施，Bobo亦主理一些小型社區項目。最近她便為市內一小型的社區中心建設發電系統。Bobo指，社區中心設游泳池、健身房等設施，對區內的老人家而言十分重要。惟該中心日久失修，舊式的發熱鍋爐不再適用，令營運成本增加，面臨倒閉危機。

我和同事們於是想到建設一個供暖發電合併的系統，利用製電所釋出的廢熱供應中央暖氣及游泳池的暖水，大幅減低社區中心的耗電量，令日常大部分的發電可自給自足，幾乎不需再另繳電費，降低營運成本，令老人家可繼續享用設施。看到區內的居民受惠，讓我很有滿足感。

從當年會考失意的女生，到今時今日工程專才，Bobo對人生的目標相當清晰，「我希望繼續善用自己的專業知識，推動社區以至全球的環保工作。」

同場加映鄧藹霖分享英國升學事宜

責任編輯：鄺嫻