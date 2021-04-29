【食用安全】樂富廣場大家樂舞茸無花果雞湯含菌量超標6成　可致噁心、嘔吐及腹痛須停售

▲ 食物安全中心從樂富廣場2期大家樂抽取舞茸無花果雞湯樣本，檢出凝固酶陽性葡萄球菌含量超標6成。

食物安全中心從樂富廣場2期大家樂抽取舞茸無花果雞湯樣本，檢出凝固酶陽性葡萄球菌含量超標6成，已要求暫停出售相關食品；並已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

中心稱，跟進一宗食物投訴時，從樂富邨樂富商業中心2期大家樂抽取上述樣本作檢測，結果顯示該樣本每克含1.6萬個凝固酶陽性葡萄球菌；而根據《食品微生物含量指引》，即食食品樣本若每克含有超過1萬個凝固酶陽性葡萄球菌即屬不滿意。

中心已知會有關食肆上述違規事項，並要求其暫停出售相關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

發言人稱，凝固酶陽性葡萄球菌可產生引致食物中毒的腸毒素，常見的症狀包括噁心、嘔吐及腹痛，常伴有腹瀉。中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡