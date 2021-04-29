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【罪案】4名南亞裔漢涉店舖盜竊及接贓被捕　現正被扣查

社會 18:19 2021/04/29

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警方交代案情。（黃傑偉攝）

警方指油尖警區於3月，曾發生兩宗店舖盜竊案件，警方經深入調查及翻看閉路電視，發現兩宗案件為同一名男賊人所為， 警方成功鎖定一個活躍於區內盜竊集團，昨日於尖沙咀一商場展開拘捕行動。

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於行動中，警方拘捕兩名印度及兩名尼泊爾籍男子，4人當時正在接贓，被捕人年齡介乎29至49歲，涉嫌店舖盜竊及處理贓物被捕。警方其後搜查疑犯單位檢獲450件貨物，總值2.6萬元。警方調查後相信賊人另涉14宗，1月至4月區內店舖盜竊案件，賊人會將贓物以市價假一半售於接贓者，接贓者再將貨物以市價7至8成售出套現圖利，被捕人現正扣留調查中。

油尖警區反三合會行動組第二隊督察Singh Gimandeep強調，店舖盜竊及處理贓物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判入獄10年及14年，市民切勿以身試法。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：黃傑偉

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