湯家驊打響特首選戰開步槍　張志剛稱：有志之士否認做「魔鬼」

▲ 行政會議成員湯家驊早前以「魔鬼論」,公開表態支持現屆特首林鄭月娥連任。(資料圖片)

行政會議成員湯家驊公開表態支持特首林鄭月娥連任,為明年3月的特首選戰掀起序幕,卻惹來一國兩制研究中心總裁張志剛抨擊有欠政治倫理。有政界中人指,全國政協副主席梁振英早前多次暗示不排除參選特首,而張志剛一直被視為梁振英的忠實支持者,可見湯家驊已為選舉響起第一槍後,相信各路人馬的特首選前口水戰,將會陸續有來。

湯家驊早前接受網媒訪問時表示支持林鄭留任,並拋出了「魔鬼論」,引用英文諺語稱「跟認識的魔鬼打交道,總比跟不認識的魔鬼打交道好」(the devil you know better than the devil you don't.)。張志剛翌日(29日)在報章撰文,指作為行會成員的湯家驊由林鄭委任,但湯卻以「魔鬼」形容作為政治老闆的林鄭,質疑此舉是否合乎政治倫理。

不過,最值的留意的是,張志剛認為,湯家驊稱林鄭為「認識的魔鬼」(the devil you know),是否意味所有建制派其他有能力競逐特首的人都是「不認識的魔鬼」(the devil you don't)。他說,相信一大批「有志之士」都會說︰「我不是魔鬼。(I am not devil)」。他又嘲諷湯家驊「偷雞唔到蝕把米」。

湯家驊早前在訪問中,大讚林鄭是歷屆特首中「最開放的」,張志剛認為,湯不是選美會的評判,「不能講一聲『我鍾意』就說了算,尤其是涉及到董建華、曾蔭權及梁振英其他3個人」,認為湯要提出實際的證據。對於湯家驊指,現屆政府開明派、民主派或第三路線派別的比例,已遠超過往各屆政府,張志剛質疑所謂「開明派和民主派」,是否符合港澳辦主任夏寶龍講話中「愛國者」的標準。

湯家驊接受傳媒查詢時表示,對張志剛的批評「無看法」,自己被批評已非第一天的事,強調引用該句英文諺語,並非指任何人是「魔鬼」,只是希望表達選擇一個較熟悉的人較不熟悉的人好。他又指,不會後悔發表該番言論,「我不嬲直話直說,明白我嘅性格嘅人都會知道,我講嘢從來唔會閃閃縮縮、左閃右避。」。