湯家驊打響特首選戰開步槍　張志剛稱：有志之士否認做「魔鬼」

▲ 行政會議成員湯家驊早前以「魔鬼論」，公開表態支持現屆特首林鄭月娥連任。（資料圖片）

行政會議成員湯家驊公開表態支持特首林鄭月娥連任，為明年3月的特首選戰掀起序幕，卻惹來一國兩制研究中心總裁張志剛抨擊有欠政治倫理。有政界中人指，全國政協副主席梁振英早前多次暗示不排除參選特首，而張志剛一直被視為梁振英的忠實支持者，可見湯家驊已為選舉響起第一槍後，相信各路人馬的特首選前口水戰，將會陸續有來。

湯家驊早前接受網媒訪問時表示支持林鄭留任，並拋出了「魔鬼論」，引用英文諺語稱「跟認識的魔鬼打交道，總比跟不認識的魔鬼打交道好」（the devil you know better than the devil you don't.）。張志剛翌日（29日）在報章撰文，指作為行會成員的湯家驊由林鄭委任，但湯卻以「魔鬼」形容作為政治老闆的林鄭，質疑此舉是否合乎政治倫理。

不過，最值的留意的是，張志剛認為，湯家驊稱林鄭為「認識的魔鬼」（the devil you know），是否意味所有建制派其他有能力競逐特首的人都是「不認識的魔鬼」（the devil you don't）。他說，相信一大批「有志之士」都會說︰「我不是魔鬼。（I am not devil）」。他又嘲諷湯家驊「偷雞唔到蝕把米」。

湯家驊早前在訪問中，大讚林鄭是歷屆特首中「最開放的」，張志剛認為，湯不是選美會的評判，「不能講一聲『我鍾意』就說了算，尤其是涉及到董建華、曾蔭權及梁振英其他3個人」，認為湯要提出實際的證據。對於湯家驊指，現屆政府開明派、民主派或第三路線派別的比例，已遠超過往各屆政府，張志剛質疑所謂「開明派和民主派」，是否符合港澳辦主任夏寶龍講話中「愛國者」的標準。

湯家驊接受傳媒查詢時表示，對張志剛的批評「無看法」，自己被批評已非第一天的事，強調引用該句英文諺語，並非指任何人是「魔鬼」，只是希望表達選擇一個較熟悉的人較不熟悉的人好。他又指，不會後悔發表該番言論，「我不嬲直話直說，明白我嘅性格嘅人都會知道，我講嘢從來唔會閃閃縮縮、左閃右避。」。