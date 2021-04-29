【學會尊重】孩子要學的不單是尊重 Esther Chu：要能夠明白如何尊重別人

▲ 只要有愛，便懂得尊重別人。

又到學校見家長時間，老師告訴我們兒子校內各方面的近況，我最高興並非是他的學業成績，而是老師對我說的這番話：「佢每朝早見到我，都會好熱情同我打招呼講早晨，然後又會同我傾吓計！」

對我來說，打招呼是很重要的，從小已經教孩子要眼望眼對人打招呼，因為代表着對人的尊重，重視對方的存在。兒子學懂尊重人，我便樂透了！

早晨、唔該、多謝等並非客套說話，如果你由衷的說出來。很多人把這些說話視為禮貌，但禮貌可以是很外在的，我們能夠很有禮貌，但沒有感情。

曾聽過有位校長要求學生們每天早上都要對他說：「早晨校長，我哋好愛你！」或許有些學生真的很愛校長，但我肯肯定有些同學只是念口簧應付了就算！

就像那些年我讀小學的時候，當老師進入課室，班長要叫「起立」，然後移動枱椅的聲音四起，大家懶洋洋的以不同速度站起來，用非常不一致的拉牛上樹聲調說：「老師早晨！」然後像解脫地徐徐坐下，彷彿終於交代了禮貌的責任。

當然，在學校裏我們不能想做就去做，不想做就不做，禮貌是應該的。

但我希望孩子不要只學禮貌，而是能夠明白如何尊重別人。因為禮貌沒有了心，便會成為虛偽，尊重卻是打從心底裏的重視，是從心開始的。

每逢我做完事回家，一入門口，都會大聲講「Hello」！

其實，很多時候也不太清楚屋企人在家沒有，但Hello代表着期待回家見到他們的心情，家裏的人也會感受到Hello的溫度而變得熱情！

兒子每天放學回家也會說：「我返嚟啦！」很簡單的一句話，十分窩心，充滿歸家的溫暖！

不過，我發現很多青少年都不習慣打招呼的，或許沒有人教？又或者經歷太多虛偽？

我常和我家營地青年打招呼，如果他們無睬我，我會定眼望着他，然後要求他望着我，讓我再一次誠懇地對他打招呼，直到他們回應我。

或許你以為我家青年非常討厭我這種行為，事實他們很喜歡我這樣做，因為以往很少得到如此的注視和尊重，代表着我很在乎他們。

現在他們遠遠見到我，已經大叫Esther，如果我不回應他，反而十分不高興！

其實，教導年青人打招呼很簡單的，只要由心出發，不要硬塞家長式的禮貌，而是由衷地尊重他們，年青人一定感受得到，更會作出意想不到的回應。

我和老公已經老夫老妻了，直到今天，我們還會彼此講早晨、我瞓啦、我返嚟啦...........，為什麼？

老土講句：係愛囉！愛便會懂得尊重，懂得尊重便會懂得打招呼了！



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文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。