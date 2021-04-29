【電視廣告】有線電視節目無預先聲明含間接宣傳　通訊局裁定違規發出勸諭

▲ 通訊局審議一宗有關有線電視財經資訊台播放節目的公眾投訴，涉及無預先聲明節目含有間接宣傳，裁定投訴成立，決定向有線電視發出勸諭。（資料圖片）

通訊局審議一宗有關有線電視財經資訊台播放節目的公眾投訴，涉及無預先聲明節目含有間接宣傳，裁定投訴成立，決定向有線電視發出勸諭。

涉事節目為去年10月10日、17日及24四日晚上在有線財經資訊台播放的《樓盤傳真》，通訊局收到一名公眾人士投訴上述三集節目含有某樽裝水產品的間接宣傳，但節目開始前沒有聲明該節目含有間接宣傳。在節目中，兩名主持的身旁放有兩瓶某品牌的樽裝水。儘管該品牌在每集片尾鳴謝字幕中均被識別為產品贊助商，但在節目開始前並無作出聲明，告知觀眾節目中含有產品贊助或間接宣傳。

通訊局考慮個案資料，及有線電視承認有關失誤是因內部溝通出錯所致後，認為有關投訴成立，裁定有線電視違反《電視廣告守則》的規定，向有線電視發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視廣告守則》中的相關條文。

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記者：徐紹軒