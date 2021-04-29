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【巴士服務】新巴「人力車觀光巴士」 5月起恢復服務　一文看清出車時間表

社會 20:07 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新巴「人力車觀光巴士」由5月1日起恢復提供主題式開篷觀光巴士服務。（新巴提供圖片）

新巴今日（29日）公布，「人力車觀光巴士」H1及H2號線將恢復服務，並會在指定日子時間為顧客提供主題式開篷觀光巴士服務。

「人力車觀光巴士」H1號線服務（周一至周五）：

  • 中環（天星碼頭）開出：11:00﹑13:00﹑15:00
  • 尖沙咀開出：12:15﹑14:15﹑16:15

「人力車觀光巴士」H1號線服務（周六﹑日及公眾假期）：

  • 中環（天星碼頭）開出：11:00至16:00（每60分鐘一班）
  • 尖沙咀開出：12:15至17:15（每60分鐘一班）

「人力車觀光巴士」H2號線服務（周六﹑日及公眾假期）：：

  • 往尖沙咀方向班次：17:00至20:00（每60分鐘一班）
  • 往中環（天星碼頭）方向：18:15至21:15（每60分鐘一班）

新巴指，市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線2136 8888、瀏覽新巴網頁（按此）；參閱張貼於巴士站的通告或下載新巴城巴手機應用程式，掌握有關路線的最新乘車資訊。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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