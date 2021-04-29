【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰

▲ 映灣園悅濤軒第11座今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案， 初步顯示涉及變種病毒株。(經濟日報資料圖片)

政府發言人表示，由於映灣園悅濤軒第11座今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案， 初步顯示涉及變種病毒株 ，經評估後相關區域感染風險有機會較高。衞生防護中心總監林文健、中心傳染病處首席醫生歐家榮今晚到東涌映灣園視察。

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林文健表示，今日傍晚確診一宗個案，基因篩查發現帶N501Y及E484K變種病毒，居於映灣園第11座，是一位家庭傭工，而其家居的另一名住戶亦確認感染，為一名10個月大女嬰。他指，今次是第一宗的本地確診感染變種病毒個案，而全幢居民都要撤離，檢疫隔離21天。他又指，患者過去曾到訪的地方，都會發出強制檢測令。他指出，病者出現病徵後幾天才求醫，故呼籲全港市民有任何病徵，都要立即求醫。

歐家榮表示，確診外傭與僱主夫婦及一名女嬰同住，而該名嬰兒亦已確診，兩夫婦暫時呈陰性。該外傭會去富東街市，潛伏期會去青衣聖多默宗徒堂早上參加祟拜，並會領唱詩班，所有同場人士都會檢疫隔離，同場14名詩班員已找到。

該外傭亦去過東薈城叫外賣，亦去過映灣園的一家超市。僱主太太是一名教師，在東涌靈糧堂秀德小學教4B班，而丈夫是心理學家。

歐家榮強調，染疫外傭2019年到港，沒有外遊紀錄，感染途徑是可能與她接觸過的人。該名菲傭於潛伏期到訪過的5個地方均會被列入強制檢測公告，所有於相關日子到訪過人士須檢測，包括於4月11、18日曾到聖多默宗徒堂參與祟拜、於4月9至29日曾到富東廣場，4月25日到訪東薈城、4月11、18及25日到過文東路公園，及4月12、16日到過映灣園fusion的人士，均會列入強制檢測公告。

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記者：洪芷晴