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【華大基因】工會指華大基因外判採樣員疑「假自僱」　憂工作中染疫失去保障

社會 21:31 2021/04/29

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有工會指華大基因以外判方式聘請檢測採樣員，惟外判公司要求獲聘者簽署自僱合約，合約更表明簽署人不受《僱員補償條例》保障，憂採樣員一旦染疫不會以工傷處理。（資料圖片）

本港的新冠肺炎檢測承辦商華大基因屢受批評，有工會指華大基因以外判方式聘請檢測採樣員，惟外判公司要求獲聘者簽署自僱合約，合約更表明簽署人不受《僱員補償條例》保障，憂採樣員一旦染疫不會以工傷處理。

職工盟總幹事蒙兆達表示，收到求助指華大基因外判聘請檢測採樣員，惟外判公司要求獲聘者簽署自僱合約，合約更表明簽署人不受《僱員補償條例》保障。根據合約，採樣員需同意，與負責招募的Recruit Express (Hong Kong) Ltd並非僱員、服務者、聯營人或合作人的關係。

他形容情況有可能為「假自僱」，企圖逃避保障僱員健康的責任。他指按以往判例，法庭非單根據合約判斷是否自僱，需要看一系列因素，是否有實質僱傭關係，包括生產工具是否有人提供、工作時間是否被安排、請假是否需申請等。他又擔心，現時新冠肺炎未被列為職業病，僱員一旦確診，則需要自行舉證是因工作關係而染病，才能構成工傷，有關公司的做法令僱員更難獲得賠償。

華大基因發言人表示，採樣員並非公司員工，他們的僱傭事宜非由華大負責。

TOPick已就事件向Recruit Express (Hong Kong) Ltd及勞工處查詢回應，有待回覆。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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