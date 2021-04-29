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【疫苗氣泡】「疫苗氣泡」實施首日　蘭桂坊人流稀少卡拉OK水盡鵝飛

社會 22:40 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

記者走訪蘭桂坊，晚上8時許蘭桂坊的人流並不多，大部份為外籍人士。（曾秋文攝）

新冠肺炎疫情緩和，港府以「疫苗氣泡」為基礎，今日（29日）起放寬開放食肆及處所。Topick記者分別到卡拉OK及蘭桂坊視察，發現卡拉OK人流稀疏，而香港著名「夜浦聖地」蘭桂坊人流亦較稀疏，大部分為外藉人士。

即看卡拉OK實況：

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即看蘭桂坊實況：

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記者晚上7時半左右到訪過灣仔杜老誌道Red Mr，及莊士敦道CEO卡拉ok，兩間卡拉ok都不見有人排隊及人流稀疏。Red Mr經理表示不方便透露今日到訪入數，莊士敦道CEO經理不在，但據店員私底下表示今日晚上暫時得兩枱客，一切已跟足政府規定，客人有打疫苗，但場面仍然水盡鵝飛。

記者亦走訪蘭桂坊，晚上8時許蘭桂坊的人流並不多，大部份為外籍人士，部分酒吧食肆由數枱客至十多枱也有，普遍一些有餐飲提供而不需客人接種疫苗的比較受歡迎，而純粹酒吧就比較少客人。有酒吧負責人表示他們晚上6時至9時仍然沒有一枱顧客。

酒吧負責人陳先生共經營3間酒吧，現共約20名員工，不過僅8人願打針，僅1間分店今日重開，因員工最快預約到今日打針。他表示，即使向員工提供千元「打針津貼」及增加工作時數等誘因，反應仍不彰：「佢哋唔係因為金錢問題而唔打」，強調不會迫員工打針，亦不會解僱。他坦言，對生意持觀望態度，估計僅以往1成生意額：「客人唔會為咗嚟飲酒而打針」，為求繼續營運已着手申請轉為餐廳牌照，料需時1至2個月，又稱不少同行亦有相同做法。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，估計昨日會有8成酒吧復業，餘下或因未有員工接種疫苗而未能重開，批評政府推行政策時「大石砸死蟹」，為求「谷針」要求員工客人接種疫苗才能營業。他推算，業界目前有一半員工未打針，當中3成人是拒絕接種：「如果佢哋唔打針唔返得工，可唔可以炒佢？會唔會告返我轉頭？」形容僱主處於兩難。錢又說，政府提供的應用程式予業界檢查疫苗紀錄，但暫只有Android版本，質疑使用其他系統的業界是否無法復業。

新冠肺炎疫情緩和，港府以「疫苗氣泡」為基礎，今日（29日）起放寬開放食肆及處所。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

責任編輯：曾卓鋒

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