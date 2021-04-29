【疫苗氣泡】食肆疫苗氣泡首日生意冷淡　有東主認為對食肆增加生意作用有限

▲ 「疫苗氣泡」措施今日（29日）開始，有食肆劃出不同區域以便分隔不同情况之客人（程志遠攝）

新冠肺炎疫情緩和，港府以「疫苗氣泡」為基礎，今日（29日）起放寬開放食肆及處所。然而，新安排運作首天，多間食肆未見人流，有東主認為「疫苗氣泡」對食肆增加生意作用有限。

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尖沙咀龍圖閣海鮮飯店負責人陳偉強表示，酒樓以屏風將三分一位置分間出來劃為「C區」，擺放了4張枱，每枱最多6人，堂食至晚上12時，但區域內的食客須用「安心出行」，惟至昨午未有食客在該區用餐，料需觀察多數天了解情況。

他指，使用安心出行及寫紙的食客向來各佔一半，昨午非指定區域一度坐滿，但酒樓難以強制所有食客使用安心出行，故不能隨意開放「C區」予等候的食客，令部分人為免輪候時間太長，最終選擇離開。

頣東酒家董事鍾禮文則言，需時消化「疫苗氣泡」細節，料最快下周四才會調整食肆至最多6人一枱，堂食時間至午夜，但仍需了解員工接種疫苗的意願及進展，才作最終決定。彩翠軒負責人余先生坦言，C及D類的食肆營運模式較複雜，亦不能強制員工打針，故目前仍會繼續維持4人一枱，堂食至晚上10時。

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記者：陳曉瑩

責任編輯：曾卓鋒