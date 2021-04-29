潮州幫落選委社團界別　徐英偉親自作解說

▲ 徐英偉（前排中）今日繼續向潮屬社團總會解說。（潮屬社團總會提供）

香港選舉制度有大改變，選舉委員會中的第三界別加入了「同鄉社團」。然而，親中社團動輒數以百計，僧多粥少下的競爭相當激烈，就連擁有十多萬名會員的潮屬社團總會，也無緣佔一席位，引致總會去信政府表達不滿。今日，民政事務局局長徐英偉親自向潮屬社團總會作解說，政界中人料這是為了替事件降温。

事實上，潮屬社團總會領導層背景雄厚，包括長和資深顧問李嘉誠為首席榮譽會長。至於領導層，每位同樣都與政府的關係密切，當中現屆會長是九龍社團聯會會長、港區人大代表陳振彬，監事會主席則是全國政協常委、麗新集團董事會主席林建岳。

今次總會可謂十分重視與徐英偉會面，多名領導層親自出席，除了陳振彬及林建岳，還有全國政協常委胡定旭、前中華廠商聯合會會長吳宏斌、前保良局主席、立法會議員鄭泳舜之父鄭錦鐘等，都有現身向徐英偉反映意見。

雖然一直有傳總會不滿意，但陳振彬表明全力支持完善選舉制度，認為總會是愛國愛港愛鄉的團體，其存在是香港的歷史特色。

不過，總會上下都關注今次改革，認為總會紥根香港多年，又是代表百多萬潮州人的同鄉社團，坦言對選委會「同鄉社團」的組成有異議，希望港府能夠聆聽訴求，妥善處理。

徐英偉就肯定總會貢獻，希望總會能夠繼續，秉持愛國愛港愛鄉的傳統，在香港新的選舉制度中，繼續發揚努力拼搏的精神。

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