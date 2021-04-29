【英中學額】中學開設「英文班」門檻降　教學語言微調優化後料可家校雙贏

▲ 中學教學語言微調安排優化後，開設英文班門檻為連續兩年每班有22名中一生成績達標。（資料圖片）

「英中」學額年年爭崩頭，教育局宣布，明年起優化中學教學語言微調安排細節，降低開設「英文班」門檻，學校在去年及今年中一收生，每班成績達標的學生要求，由26人減至22人，即可開設英文班。有校長形容料可減中學「落車」機會，全港英文班數目亦有機會增加，形容學校及家長皆大歡喜。

中學校長：中學「落車」機會料減

中學教學語言微調安排自2010年起實施，教育局今日（29日）致函全港中學校長，公布優化下學年展開的第3個6年周期（即2022/23至2027/28學年）的微調安排，中學在第3周期前兩年、即2020及2021年，8成半成績位列全港首40%的中一生，才符合全開英文班的「學生能力」條件。

教育局續指，為減低學生人口變化對穩定教學語言環境的影響，將改用2020/21學年「中學平均每班人數」，現時為27人作為開設英文班的門檻參數，以取代現時為31人的「中一每班派位人數」，變相降低開設「英文班」門檻；換言之，以本學年平均每班27人計算，只需22人成績達標便有條件開英文班。

若學校因學生能力未達標，以致無法維持現有教學語言安排，亦可於本學年8月底前申請豁免「落車」，成功申請須參加「校本支援」及安排教師接受專業培訓。

此外，教育局亦容許學校選擇以整個初中階段為單位，為同屆學生整體分配「英語延展教學活動」課時，上限為扣除英文科課時後的總課時25%，以增加學校規劃彈性。

全開英文班的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正指，全收Band 1學生的傳統英中料不受影響，但同時取錄Band 1、2學生的部分中學，過去未必「派足31人」，學生人數下降更有機會「落車」，但新安排下相信「落車會少咗，上車嘅多咗」，預計全港英文班級數目增加，「學生入到『中文中學』嘅英文班機會多咗」。

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記者：馮琪雅