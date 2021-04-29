【熔斷機制】香港凌晨零時起禁止尼泊爾航班抵港　港府進一步收緊熔斷機制並指每兩星期作風險評估

▲ 政府今日（29日）晚上宣布，進一步收緊地區性航班「熔斷機制」的準則。（資料圖片）

政府今日（29日）晚上宣布，進一步收緊地區性航班「熔斷機制」的準則。



政府表示，在經收緊的地區性航班「熔斷機制」下，政府將延續禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港的措施，並由五月一日凌晨零時起禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港。尼泊爾亦會自同日起與上述三個地區同樣被列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險指明地區，曾在該些地區逗留的人士會被限制登機來港。



政府於四月十四日開始實施地區性航班「熔斷機制」。在此機制下，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在七天內共有五名或以上乘客經抵港時的檢測確診並帶有N501Y變種病毒株，政府將引用第599H章禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將相關地區列為第599H章下的極高風險地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。



鑑於全球疫情持續反覆，政府經考慮地區性航班「熔斷機制」的實際運作情況後，將調整機制。除考慮N501Y變種病毒株外，其他有機會為香港公共衞生帶來相若風險的相關病毒變種亦會包括在考慮之列。機制也會在上述「熔斷」準則上，增設一項並行準則：如七天內共有十名或以上乘客經任何檢測（包括檢疫期間的檢測）而確診並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種，亦會觸發「熔斷機制」。同時，為了更審慎處理機制下的復飛安排，政府會每兩星期作風險評估，全盤考慮相關地區的疫情、疫苗接種率、新變種病毒的流行程度等因素，再決定是否適合撤銷「熔斷」要求。由於需要檢視當地疫情，「熔斷機制」因而不會自動撤銷。



政府發言人表示，為更具針對性地從源頭堵截病毒輸入香港，經收緊的「熔斷機制」是維護香港公共衞生的必要措施。政府會繼續密切監察情況，在有需要時進一步調整各項與外防輸入相關的安排。

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記者：曾卓鋒