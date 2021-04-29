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【疫苗接種】本港累計接種疫苗突破137萬劑疫苗　昨日8人打針後送院1人須留院

社會 23:11 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府已為市民接種共約137.8萬劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，今日（29日）踏入第63日。政府表示已為市民接種共約137.8萬劑疫苗，當中約897,100名市民已接種第一劑疫苗，包括約423,800名接種科興疫苗，約473,400名接種復必泰疫苗。約480,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約304,900名接種科興疫苗，約175,700名接種復必泰疫苗。
 
截至今日下午8時的過去24小時，約有25,700名市民接種了疫苗和約15,100名市民在網上預約接種疫苗，其中約有4,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,200人在社區疫苗接種中心接種，約2,700人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有4,900名市民接種第二劑科興疫苗，當中約2,900人在社區疫苗接種中心接種，約1,900人是在私家醫生和診所接種；約有7,900名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有8,000名。
 
社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%；約4 000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。
 
另外，截至今日零時零分，過去24小時共有8宗送院個案，其中5人已經出院，1人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

過去24小時共有8宗送院個案。（政府新聞處）

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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