【教師投訴】視藝教師「vawongsir」發表政治漫畫遭投訴　教育局裁專業失德恐被釘牌

▲ 涉事教師今日（29日）在網上發帖透露已被教育局裁定專業失德，暫未知最終處分。（網上截圖）

以「vawongsir」筆名在網上發表政治漫畫的中學視覺藝術科黃姓教師，去年初被匿名投訴，其後遭原任教學校以「資金不足」不予續約，他今日（29日）在社交媒體透露，本月已被教育局裁定專業失德投訴成立，暫未知悉當局最終處分，他無奈表示「原來視藝教師課餘畫畫也是錯」，並已作最壞打算，或成為在反修例風波以來被「釘牌」的第3名教師。

教育局回覆查詢表示，按一貫做法，不會就個別個案作出評論，重申若有關指控明顯地涉及違反社會一般接受的道德標準的言論或行為，或危及學生的安全及健康成長，即使是不具名的投訴，教育局亦有責任嚴肅跟進。局方續指，如情況嚴重者，會考慮依據《教育條例》取消有關教師註冊；如個案未至取消註冊的程度，會按個案性質和嚴重性，向有關教師發譴責信、警告信或勸喻信等。

黃老師今日在社交媒體公開帖文表示，2020年初被匿名投訴，原任教學校於半年後稱「資金不足」不予續約，事件持續1年半，本月終被教育局裁定專業失德投訴成立，並透露當局判詞「最諷刺」的是指他的漫畫「對政府或警察提出『無理』指控，例如法治已死、警黑勾結」。

他表示，暫未知當局最終裁決為何，但估計未來政府要求教師宣誓效忠基本法及經審查通過的距離亦不遠，「不管是予以遣（譴）責或是成為釘牌第三人，隨著政治清算不斷擴大，終有一天都難以再踏進校園授課。」

他續指，最壞打算是來年不能再成為正職教師，就難以為拮据的家庭提供穩定收入，計劃將來透過開班或全身投入藝術行列，盼用其知識和技能繼續教育下一代，但坦言單靠積蓄未能完成此計劃，籲支持者購買其設計的作品。

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責任編輯：馮琪雅