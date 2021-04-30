【強制檢測】涉東涌菲傭染變種病毒株　東薈城商場、映灣坊Fusion、富東廣場等5處所納強檢

▲ 涉東涌菲傭染變種病毒株，東薈城商場納強檢。 程志遠攝

政府深夜發出強制檢測公告，因應昨天（4月29日）錄得的一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地感染個案，確診菲傭曾身處的5個指明地方被納入強制檢測公告，包括東涌富東廣場（連同富東街市）、東涌文東路公園、東涌映灣坊Fusion、東涌東薈城商場及青衣聖多默宗徒堂。

同時，於4月14日由菲律賓馬尼拉抵港的航班CX906，因暫時錄得兩宗涉及N501Y變種病毒株的輸入個案，曾乘搭該航班豁免接受強制檢疫的人士，須於4月30日或之前接受強制檢測。另外，有9間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告。

政府今日（4月30日）會在東涌富東邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。位於東涌北公園的流動採樣站於5月1日（星期六）的服務時間將稍微調整為下午1時至晚上8時，並由5月2日（星期日）起回復至上午10時至晚上8時。位於元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至5月10日（星期一），位於中環愛丁堡廣場及荃灣沙咀道遊樂場的採樣站會延長服務日期至5月16日（星期日）。

▲ 東涌映灣坊Fusion同納強檢處所。 程志遠攝



4月29日強制檢測公告詳情：

涉及 N501Y 變種病毒株的源頭不明本地感染個案曾到訪的地方：

1. 任何在4月9日至29日期間曾身處東涌富東街6號富東廣場（包括富東街市）的人士，須於5月1日或之前接受檢測。

2. 任何在4月11日或4月18日曾身處青衣青綠街5號聖多默宗徒堂的人士，須於5月1日或之前接受檢測。

3. 任何在4月11日、4月18日或4月25日曾身處東涌文東路55號文東路公園的人士，須於5月1日或之前接受檢測。

4. 任何在4月12日或4月16日曾身處東涌映灣坊1樓22-23號鋪Fusion的人士，須於5月1日或之前接受檢測。

5. 任何在4月25日曾身處東涌東薈城（只包括商場）的人士，須於5月1日或之前接受檢測。

B. 其他

1. 任何豁免接受強制檢疫，並在4月14日曾乘搭航班編號 CX906 由菲律賓抵港的民航客機的人士，須於4月30日或之前接受檢測。

2. 任何4月16至4月29日期間曾身處下列9間學校人士，須於5月1日或之前接受檢測：

(a) 沙田禾輋邨天主教聖華學校

(b) 天水圍中華基督教青年會小學

(c) 沙田瀝源邨聖公會主風小學

(d) 沙田石門基督教國際學校(小學部)

(e) 土瓜灣農圃道 2 號保良局林文燦英文小學

(f) 土瓜灣上鄉道 24 號保良局林文燦英文小學

(g) 屯門建生邨建生浸信會白普理幼兒園

(h) 屯門建生邨路德會建生幼稚園

(i) 太和邨基督教宣道會太和幼稚園

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責任編輯 李志強