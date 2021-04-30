【毛孩放電】酒店住宿$999起帶毛孩體驗Dogcation　Hyatt Centric限時優惠特備狗狗下午茶【內附連結】

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店推出優惠，只需每晚$999起就可以帶毛孩體驗Dogcation。（酒店圖片）

香港維港凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）早前推出的毛孩放電假期，相當受有狗狗的家庭歡迎，今次酒店為提供更好的體驗給大家。也會把酒店內的The Farmhouse Deli餅店會開放給狗狗進入，餅店內會有售Meal Rical鮮食煮意的狗狗下午茶餐，包括籠蒸滋味球、豐州鮮味壽司吧及泰國地道串燒，造型可愛精緻，店內更有狗狗零食專區供狗主選購。如為想為寵愛的狗狗慶生，更可預先訂購狗狗食用的生日蛋糕。店內更有Pet Nutriland 寵營樂的多款狗狗保健產品發售。

▲ 主人和狗狗都可以製造難忘回憶。（酒店提供）

此住宿體驗設有狗狗專用接待櫃檯、電梯、樓層、酒店內的放電草地，最近酒店更將所有狗狗樓層房間的地毯換成地板，優化整個住宿體驗。

美好體驗詳情如下：

1.與狗狗一同入住標準大床客房 / 標準雙床客房一晚，房價由$999起(設10％服務費)，優惠即日起至2021年12月31日止有效。

2.狗狗歡迎禮包，內含舒適狗床、美味歡迎小點、餐盤及水盤、除臭和去污抗菌噴霧、清潔消毒用品、ePet.hk $60現金券、鮮食煮意的狗狗鮮食餐包1包、Pet Nutriland 寵營樂獸醫配方寵物專用複方滴雞精1包及$150現金券

3.毛孩北角放電指南 - 介紹北角歡迎狗隻的餐廳及場所

4.進入位於酒店西座3樓的Upper Farm毛孩放電草地 (需視乎場地及天氣情況供應)

5.與酒店毗鄰的北角匯商場為「毛孩放電假期住宿體驗」的客人提供獨家泊車優惠，在北角匯以電子貨幣消費滿$1,500（星期一至五，公眾假期除外）及$2,500（星期六、日及公眾假期），即可享有 24 小時免費泊車。

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細則及條款：

1.僅允許寵物狗陪伴您入住客房，不允許攜帶其他寵物。

2.每間客房允許攜帶一隻狗（導盲犬除外，體重不超過30公斤），每房最多兩隻。

3.額外的第二隻狗需另付$299+10%，酒店將提供多一份狗狗歡迎禮包。

4.鮮食煮意狗狗鮮食餐包有多款口味，隨機送出。

5.鮮食煮意狗狗鮮食餐包及Pet Nutriland 寵營樂獸醫配方寵物專用複方滴雞精均送完即止。

6.如有任何爭議，最終決定權在酒店方。

預訂或查詢，可電郵：hkgct.reservations@hyatt.com或按此連結網上預訂

記者：郭秀芳