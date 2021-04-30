【危險遊戲】貪玩女童追求刺激感　無裝備拉風箏繩飛上10米高空

▲ 女童在無裝備下拉著風箏繩飛上半空。

不少人趁著天氣晴朗出外郊遊，放放風箏，但近日內地卻興起搭著巨型風箏飛上天的危險遊戲，令人看著驚險。

綜合內地傳媒報道，江蘇徐州近日有女童與家人到郊外放風箏時，刻意抓住巨型風箏升空，甚至被帶離地面近10米高。從影片可見，該名女童身穿短裙，在沒有任何安全裝備下，徒手捉住繩子，繩子繞著腋下，隨著桃紅色的巨型風箏飛上半空。

▲ 女童被帶上半空，最初遊人以為有意外發生。（影片截圖）

女童主動要求飛天

附近民眾最初以為是風大導致意外發生，紛紛抬頭觀看，大為緊張，幸女童最終安全落地，之後亦有數名女童捉住風箏繩升空。原來該巨型風箏屬於一名劉姓男子，劉男稱，是女童主動要求飛天。

都是自己提出來的，他們就想試一下嘛！

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他強調風箏的品質優良，綁住風箏的繩是安全繩、攀岩或拖車用的粗繩，下面有數名成人拉著，女童飛上天的時間只有10多秒，「安全問題是可以保證的」。

劉男強調，他沒有向女童收錢，即使出了意外，也是主動提出飛上天女童自己的問題。

有風箏業人士指出，男子和女童的行為很危險，風箏的連接環可能斷裂，導致女童摔落地面，呼籲民眾切勿嘗試。

網民批危險不可取

事件引發大批網民熱論，紛紛批評做法危險，點擊下圖看更多留言︰

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責任編輯：王明芳