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【愛美麗狂想曲】片尾語錄超入肉　人生金句：謊言可傷害人亦可保護自己

娛樂 11:31 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

30句《愛美麗狂想曲》人生格言句句到肉。

陳豪、李佳芯等主演的TVB劇《愛美麗狂想曲》，在今晚（4月30日）將播出大結局。《愛美麗狂想曲》播出以來反應不俗，可說繼《香港愛情故事》後，TVB近年最好口碑的劇集。

《愛美麗狂想曲》是2020年香港國際影視展十一部推介劇集之一，以及myTV SUPER及TVB Anywhere Original首部原創劇。在網上收費播出後，才再在翡翠台免費播出。

故事內容探討現今女性對幸福的追求，講李佳芯飾演的失婚OL王麗美，與丈夫家明（胡渭康飾）結婚十年，惟對方發展婚外情導致離婚。

王麗美後來遇上麥子風（陳豪飾），令兩個愛情路上受挫的人互相吸引，展開重重的波折的愛情故事。

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陳豪與李佳芯主演。（《愛美麗狂想曲》劇照）

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編導演有水平

雖然《愛美麗狂想曲》不是TVB高成本所製作的劇集，但往往貼地溫情小品更能觸動人心，比如之前《香港愛情故事》就是一例。

加上劇中陳豪、李佳芯、蕭正楠、陳瀅、譚凱琪、楊詩敏、何廣沛、曹永廉、林凱恩等出動人，令劇集獲觀眾稱讚。

探討現今女性對幸福的追求。（《愛美麗狂想曲》劇照）

每集結尾有金句

劇除劇情及演員獲讚外，每集結尾的片尾所收錄的發人心省金句，亦為觀眾津津樂道。

TOPick為大家回顧《愛美麗狂想曲》每集的心靈雞湯式金句。

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《愛美麗狂想曲》沿用《大步走》的方式，在片尾加上金句，為每集的故事畫上完美的句號。

同場加映：鍾培生訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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