傳承敢於創新與工匠精神　重啟積木產業拓多元化發展

有沒有想過，一塊小小的積木，竟可變身創意品牌，創造無限商機? 嘉利集團創辦人何焯輝，憑藉追求完美與高瞻遠矚的視野， 將半個世紀前製作「梅花積木」的創新精神與精細工藝，重塑為今天的高端積木品牌「佳樂專」， 更跨界踏足教育、藝術、文化傳承和旅遊等不同領域，成就別樹一幟的積木產業。

若說敢於創新是創業成功的基石，那千錘百鍊的工藝 技術與持之以恒的品質保證，便是守業與不斷拓展 業務的關鍵元素。作為成功涉足工業、房地產、旅遊、婚慶、文化等業務領域的殷實商人，因樂於向後輩傳承經驗而有「何師長」稱譽的何焯輝直言，創業及守業皆有所成，離不開由學徒時期已建立力臻完美的工匠精神，持續推動團隊共同進步，使企業進軍不同業務範疇，同樣取得豐碩成果。

▲ 重視傳承與創新的何焯輝，積極培育子女何偉汗(右)及何蔓嬈 (左)，並建立專才梯隊，鼓勵年輕人為企業發展注入新思維。

細緻工藝 50年前巧製梅花積木

提起由積木開展的創業經歷，早於12歲(五十年代)即投 身學徒行列的何師長憶述，這是建基於對模具製作的熱誠和經 驗，加上留意到積木盛載無限創意，促使他投入有限資金，在1971年尚未有電腦輔助之際，以手工畫圖配合人手操作傳統的機床機器，成功創作出難度甚高的花型釘積木及30°/45°斜角積木，開創市場先河，以現存品牌計算，他創作積木的年份更排名世界第三。

「積木模具的製作工序繁複，而梅花釘頭要做到尺寸精準，並透過全人手磨製出凹凸梅花形狀，不但講究技術，更需要無比耐性，稍有不慎，就可能令產品留有缺陷，使工件報廢。」何師長表示，為追求質量完美，當年幾乎耗盡積蓄，可惜受制於市場條件未夠成熟，最終只能將發展積木產品的業務擱置。

▲ 何焯輝早於1971年已創作出高難度的梅花積木，其創作積木的年份，以現存品牌計算更排名世界第三。相中可見50年前打磨的積木模具以及當年的30°/45°斜角積木。

秉持初心50年後重新出發

由於欠缺學歷，何師長坦言，創業初期曾被部分同業貶稱 為「牛佬」，即只憑一股蠻勁追逐夢想，認為他難有大作為。 惟正是這份將積木做到最好的拼勁，結合個人從失敗中汲取的教訓及歷練，成功轉化為創業有成的動力，助他於1980年偕同太太成立嘉利國際。

去年正是嘉利國際迎接四十周年的大日子，適值新冠肺炎疫情蔓延全球，何師長與團隊回顧公司發展歷程並蒐集資料期間，重溫49年前積木模具蘊藏劃時代的工藝創意。透過舉行積木模具研討會廣邀業界專家作分析，獲肯定當年製作梅花積木的創新思維與技術，令他決心運用現今的 先進技術將積木改良，深化設計成為2020年的「花型藝術積木」，重拾昔日因技術不足而被迫放棄的積木業務，他更期望能以這份堅守工匠精神的初心，增進團隊之間的凝聚力。

▲ 半個世紀前面世的甲蟲收音機，亦是何焯輝的得意之作。

創建品牌 建構積木王國

何師長喜見在眾志成城下，銳意親自領軍帶領團隊，藉此時機打造擁有中華民族印記的積木品牌「佳樂專」，將中國智造、中國質造發揚光大。

為開拓積木產業版圖重新出發，全方位發展多元化產業， 包括利用積木展示中華民族傳統風貌的文化承傳、啟發創意思 維的科普教育、實現品牌強強聯手的IP線、打造主題系列積木 套裝的藝術項目，以及建構積木主題親子度假村，以紮根35年的鳳崗為基地，推動覆蓋大灣區的旅遊產業發展更見蓬勃。

▲ 細琢50年前的工藝，重溫劃時代的創意，使何焯輝能不斷取得突破。

隨着「佳樂專」品牌在多個產業同步推展，何師長期望可進一步發揮協同效應，達致優勢互補。「面對潛力無限的大灣區，我們擁有工業實力、研發實力、服務業的資源實力，預料在業務環環相扣的協同效益下，可以抓緊不斷擴展的中產消費市場機遇。」

憑着工匠精神，貫穿整個企業文化，何師長無論在上市公司層面，乃至私人旗下產業，都擁有不凡成就。在企業發展高速前進的同時，亦不忘回饋社會，持續投入公益事業。對於積木產業的實踐，何師長直言期望能夠在大灣區協助推廣當地的文化、教育、藝術、旅遊的發展。鼓勵年青人啟發創意思維的同時，透過科普教育及益智積木培訓提兒童發展。

「我擁有工匠的初心，以今天的資源，我有信心可以將我50年前的創意，以全新姿態重新出發。」 今天，重新出發的不只有何師長，而是與子女以及員工上下共同推動各產業環環相扣，朝實現百年基業的方向全速邁進。



工業界「牛佬」 默默付出回饋社會 弘揚工業推進未來

「『飲水思源，回饋社會』是我們履行企業責任的重 要一環。」何焯輝如是說。集團除了每年將部分利潤捐出以幫助本港慈善或非牟利機構，曾因學歷低被眨稱為「牛佬」的何焯輝，多年來對教育領域的公益支持也不遺餘力，先後在香港捐款予香港理工大學基金會、香港恒生大學基金會等，以支持學院及學生的長遠策略發展;同時在內地共援建七所希望中小學及教室，資助貧困地區學童重返校園，並改善農村辦學條件。而何焯輝認為教育除了知識灌輸，兒童的心智發展更為重要。

「要在創業及守業的過程中取得成功，除了懷着堅毅的意志向着目標進發，當中亦應抱有『凡事皆可能』的信念，這個信念引領我們渡過種種難關，亦成為企業的座右銘之一。」正因為何焯輝相信「凡事皆可能」的力量，故希望將這個成功之道滲入社區。嘉利在過去15個年頭，無間斷地支持聖公會聖基道兒童院，彼此攜手合作籌辦「嘉利凡事皆可能」計劃，將凡事皆可能的精神透過體驗實踐 及歷奇訓練等活動，助兒童培育不放棄的態度及突破界限的信念，為來自基層家庭的兒童和家長給予支持與鼓勵。未來亦會透過「佳樂專」積木實踐STEM教育，提升兒童創造力。

▲ 化身相片背景的手繪屏風，記錄了何焯輝從個人創業至各產業發展的種種深刻事跡，正來自女兒何蔓嬈的設計。

自動化先驅 積極培育後進

嘉利國際走過40載，何焯輝深耕工業60餘載，他對工業發展除了持之以久的熱誠，還多了一份使命感。「集團早於2007年已經研究自動化，如今我們自動化的程度比同行更先進，並邁向工業4.0的生產模式。」智能製造的進程不只局限於企業，響應灣區智造、 東莞質造，何焯輝在東莞亦成立翠輝機器人科普教育中 心，希望與業界共同研究、共同進步;另透過與大學學府研究團隊緊密合作，為青少年提供創科平台，推動科技及機械人應用教育，為業界培育人才。

此外，何焯輝在百忙中特意出資邀請著名舞台編劇秦川老師，創作了一齣以香港工業家早期在內地發展為藍本的舞台劇，期望可向外界提供有益的啟發，以弘揚香港工業家在內地的貢獻。



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